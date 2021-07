Hongarije flink gestraft door de UEFA vanwege ‘discriminerend gedrag’ op EK

De UEFA heeft Hongarije een straf opgelegd voor het ‘discriminerende gedrag’ van fans op het EK 2020. Vrijdagavond maakt de ethische commissie van de Europese voetbalbond bekend dat de Hongaren de komende twee thuisduels zonder publiek moeten afwerken. Daarnaast krijgt het land een boete opgelegd van 100.000 euro en moet er tijdens de thuiswedstrijden een spandoek opgehangen worden met de tekst ‘#EqualGame’.

De afgelopen weken deed de ethische commissie al uitgebreid onderzoek naar de vermeende misdragingen van de Hongaarse fans op de tribunes tijdens de groepsduel. In het duel met Frankrijk (1-1) zouden verschillende Franse spelers racistisch bejegend zijn. Wanneer onder meer Kylian Mbappé in balbezit kwam waren er naar verluidt apengeluiden te horen vanaf de tribune en ook Karim Benzema was het slachtoffer van de verbale agressie.

Niet alleen tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk misdroegen de Hongaren zich, want ook in het duel met Duitsland (2-2) lieten de supporters zich van hun slechtste kant zien. Naar aanleiding van verschillende Duitse statements tegen de omstreden Hongaarse antihomowet werden er door de fanatieke fans beledigende leuzen gezongen. ‘Duitsland, Duitsland, homoseksuelen’, zo klonk het vanuit het stadion, terwijl er ook homofobe spandoeken te zien waren in München.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië (0-2) riep bondsvoorzitter Csányi Sándor de Hongaren in een open brief nog op om zich te gedragen, maar het land ontloopt een straf van de UEFA desondanks niet. In de WK-kwalificatiereeks wordt Hongarije overigens niet geraakt door de maatregelen, omdat die betreffende duels onder de verantwoordelijkheid van de FIFA vallen. Het is zodoende nog niet bekend tegen welke tegenstanders Hongarije het zonder toeschouwers moeten stellen.