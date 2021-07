Ajax-talent per brancard van het veld na akelige botsing met Jay Gorter

Dinsdag, 6 juli 2021 om 18:38 • Yanick Vos • Laatste update: 18:51

Enric Llansana is dinsdagavond per brancard van het veld gedragen bij een oefenwedstrijd van Ajax tegen Quick’20. De talentvolle verdediger werd vroeg in de wedstrijd geraakt door de uitkomende keeper Jay Gorter. Na een behandeling op het veld kreeg hij een nekbrace om en werd hij van het veld gedragen.

In de veertiende minuut ging het mis voor de twintigjarige Llansana. Na een hoge bal kwam hij tussen een tegenstander en de uitkomende Gorter terecht. De verdediger kwam vervolgens hard met zijn hoofd tegen de borstkas van de keeper aan. Na een minutenlange behandeling op het veld werd hij van het veld gedragen in Oldenzaal. Bij een 0-0 stand werd hij vervangen door Rio Hillen.