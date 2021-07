Bizarre rode kaart voor karatetrap van Gabriel Jesus breekt Brazilië niet op

Zaterdag, 3 juli 2021 om 07:05 • Chris Meijer • Laatste update: 07:20

Brazilië heeft de halve finale van de Copa América weten te bereiken. De Brazilianen boekten in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Estádio Olímpico Nilton Santos van Rio de Janeiro met tien man - nadat Gabriel Jesus al vroeg in de tweede helft een rode kaart ontving voor een karatetrap - een zwaarbevochten 1-0 overwinning op Chili. Bij de laatste vier wordt Peru de tegenstander, dat zich met Renato Tapia en Sergio Peña voor de kwartfinale plaatste na een spektakelstuk tegen Paraguay: strafschoppen brachten beslissing nadat er na 120 minuten spelen een 3-3 gelijkspel op het scorebord stond.

Brazilië - Chili 1-0

Er leek in de eerste helft nog niet bijster veel aan de hand voor Brazilië. De thuisploeg had het sterkste van het spel en kreeg voor rust de meeste mogelijkheden, al zorgde dat niet voor al te grote problemen voor de Chileense doelman Claudio Bravo. Zo leverden Richarlison en Danilo tamelijk ongevaarlijke pogingen van afstand, terwijl Gabriel Jesus van dichtbij een inzet niet richting doel kon krijgen. De spits van Manchester City dook in het slot van de eerste helft nog eens op in het strafschopgebied, maar zag Bravo toen met de vingertoppen redding brengen. Chili loerde vooral op een fout in de opbouw van Brazilië, om er vervolgens gevaarlijk uit te breken.

Brazilië pakte direct na de rust de verdiende voorsprong. Invaller Lucas Paquetá combineerde door de lucht met Neymar, kreeg de bal ietwat gelukkig mee van een tegenstander en schoot van dichtbij raak. Twee minuten na de openingstreffer kwam Brazilië echter met tien man te staan. Gabriel Jesus raakte tegenstander Eugenio Mena met een karatetrap vol in het gezicht en kreeg daarvoor een rode kaart voorgehouden. Met tien man kwam Brazilië - dat de marge nog had kunnen uitbreiden via Neymar - tot twee keer toe met de schrik vrij: een kopbal van Ben Brereton plofte op de lat, terwijl Ederson redding bracht op een schot van Jean Meneses.

Peru - Paraguay 3-3 (4-3 na strafschoppen)

De wedstrijd in het Estádio Olímpico Pedro Ludovico van Goiânia werd al na elf minuten spelen opengebroken. Een hoekschop van Richard Gómez bereikte het hoofd van Héctor David Martínez, waarna doelman Pedro Gallese in eerste instantie stijlvol redding bracht. De rebound was echter prooi voor Gustavo Gómez, die van dichtbij de openingstreffer tegen de touwen werkte. Tien minuten later was het alweer gelijk. André Carrillo leverde de bal voor het doel af, waar Gianluca Lapadula via het been van Gustavo Gómez raak schoot.

Kort voor rust bracht Lapadula Peru ook op voorsprong, toen hij in het strafschopgebied opdook en eerder handelde dan de uitgekomen doelman Anthony Silva. In het slot van de eerste helft was er meer goed nieuws voor Peru, want Gustavo Gómez - maker van een doelpunt én eigen treffer - kreeg een tweede gele kaart voorgehouden en moest daardoor vertrekken. Paraguay gaf zich echter niet gewonnen en kwam vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte. Een doorgekopte hoekschop viel voor de voeten van Júnior Alonso, die hard en hoog raak schoot.

Toen een getoucheerde inzet van Yoshimar Yotún tegen de touwen viel en Peru daarmee een 3-2 voorsprong bezorgde, leek de wedstrijd gespeeld. De wedstrijd kreeg echter nog een spectaculair slot. Carillo kreeg vijf minuten voor het einde een tweede gele kaart, waarna invaller Gabriel Ávalos in blessuretijd nog gelijk maakte. In de verlenging vielen geen doelpunten meer, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Martínez, Braian Samudio en Alberto Espínola misten namens Paraguay, terwijl Peru via Santiago Ormeño en Christian Cueva slechts twee keer faalde.