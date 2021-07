Kieft: ‘Het is wel noodzakelijk dat Depay eens de waarheid wordt verteld’

Vrijdag, 2 juli 2021 om 20:26 • Laatste update: 20:36

Wim Kieft verwacht dat het een hels karwei wordt voor de KNVB om een nieuwe bondscoach aan te stellen. In zijn column voor De Telegraaf noemt hij de leiding van de voetbalbond die de opvolger van Frank de Boer moeten aantrekken ‘lichtgewichten’. Hij wijst onder meer naar directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma, die volgens hem beter had kunnen opstappen.

Kieft benadrukt dat Hoogma verantwoordelijk is geweest voor de aanstelling van De Boer en die van Erwin van de Looi bij Jong Oranje. “Twee mensen die de Hollandse School verkwanselen. En dan mocht Van de Looi zelfs nog bijtekenen”, aldus Kieft, die zich afvraagt hoe het komt dat alleen Louis van Gaal en Henk ten Cate in aanmerking lijken te komen voor het bondscoachschap. De oud-international merkt op dat er nauwelijks aanwas is, terwijl de trainersopleiding door de KNVB ‘altijd wordt weggezet als iets heiligs’.

“Iedereen praat over Peter Bosz, maar wat heeft hij gepresteerd?”, aldus Kieft. “Bosz speelt leuk voetbal, maar wint niets en wordt overal voortijdig ontslagen. Giovanni van Bronckhorst en Phillip Cocu zijn van hetzelfde laken een pak als De Boer. Ze hebben het goed gedaan bij Feyenoord en PSV in de Nederlandse Eredivisie, maar internationaal niets gepresteerd bij hun clubs in China en Engeland.” Volgens Kieft missen Van Bronckhorst en Cocu ook de persoonlijkheid om de baas te zijn over de spelersgroep.

Hoogma liet al doorschemeren dat hij een type-Koeman voor de Oranje-selectie wil hebben, iemand die de baas is. "Om Koeman hangt een soort aura: dat is de chef, de baas. Dat heeft uitstekend gewerkt. In die richting denk ik persoonlijk, maar dat is zeker niet gemakkelijk", zei Hoogma bij de NOS. Volgens Kieft komt de KNVB dan automatisch uit bij Van Gaal. De oud-spits van onder meer Ajax heeft zijn twijfels bij de voormalig trainer van onder meer Manchester United. “Ongetwijfeld gaat iedereen daar veel plezier aan beleven, maar hij wordt volgende maand zeventig jaar en geniet al vijf jaar van de tapas en rioja."

Kieft is ook niet overtuigd van Ten Cate als optie voor het Nederlands elftal. Hij merkt op dat de trainer van Al-Wahda in het profiel van Hoogma past, hoewel hij ‘al vijf jaar in de woestijn actief is’. “Hij heeft alleen de eindverantwoordelijkheid gedragen bij Ajax. Daar wist hij ondanks de aanwezigheid van een prachtig team met onder andere Wesley Sneijder, Kenneth Perez, Jaap Stam, Edgar Davids en Klaas-Jan Huntelaar geen kampioen van Nederland te worden.” Verder merkt Kieft op dat Ten Cate bij Barcelona en Chelsea assistent-trainer was en daardoor niet de druk van het hoofdtrainerschap op zijn schouders voelde.

Volgens Kieft is het begrijpelijk dat de KNVB een trainer wil aanstellen met ‘power en persoonlijkheid’. “Het is wel noodzakelijk dat Memphis Depay eens de waarheid wordt verteld. Dat het geen kwaad kan zijn kwaliteiten aan te spreken en dat egoïstische geneuzel eens in te ruilen voor een beetje effectiviteit. Aan de andere kant: je kan er bikkelhard in staan, de spelers moeten het doen en dus moet je ook met de groep kunnen spelen en aanvoelen wat er leeft”, aldus Kieft, die vindt dat Dick Advocaat zich als gast bij Veronica Inside heel erg op de vlakte hield over de vraag wie de nieuwe bondscoach moet worden. "Ik vermoed dat hij diep in zijn hart nog een kleine hoop koestert dat Hoogma hem belt."