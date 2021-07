Dirk Kuyt reageert voor het eerst op geruchten over facelift

Donderdag, 1 juli 2021 om 15:16 • Laatste update: 16:34

Dirk Kuyt heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten over een ingreep aan zijn gezicht. De 104-voudig international van Oranje was voor kijkers van Ziggo Sport haast onherkenbaar toen hij in januari voor het eerst aanschoof als analist: zijn kenmerkende wilde haardos was strak naar achteren gekamd, hij had een baardje en ook zijn jong ogende gelaat was onderwerp van gesprek.

Kuyt zegt tegen Story dat hij geen facelift heeft laten doen. "Het is gewoon niet waar. Ik hoor natuurlijk ook wel dat allerlei mensen dat soort dingen roepen, en dan denk ik: laat maar", zegt de clubicoon van Feyenoord. Wel heeft hij een oogcorrectie aan beide ogen laten uitvoeren. "Dat was echt nodig, want als ik moe was of een wijntje had gedronken, dan ging mijn ooglid hangen. Na de ingreep aan mijn ogen was mijn gezicht wat opgezwollen. En ja, ik heb een ander kapsel."