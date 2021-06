Kieft wijst naar EK-schlemiel: ‘Als hij het zelf moet doen, levert hij niet’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 06:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:27

Wim Kieft kijkt uit naar de wedstrijden in de knock-outfase van het EK. Voor de voormalig Oranje-international gaat het Europese toernooi nu écht beginnen, daar hij de groepsfase behoudens de duels in de groep des doods vond tegenvallen. Kieft ziet hoe het omgaan met druk het verschil kan maken tussen de allerbeste voetballers en goede voetballers, bijvoorbeeld Karim Benzema en Cristiano Ronaldo versus Álvaro Morata. “Hij is altijd al een twijfelgeval geweest”, oordeelt Kieft.

Morata miste in de eerste groepsduels van Spanje met Zweden (0-0) en Polen (1-1) diverse opgelegde kansen, al scoorde hij wel tegen de Polen. In de 0-5 zege op Slowakije kwam hij niet tot scoren en miste hij zelfs een strafschop. “Hij rendeerde bij Real Madrid goed in de schaduw van Ronaldo, maar als hij het zelf moet doen bij Juventus of eerder bij Chelsea en nu bij Spanje dan levert hij niet. Waar Morata zijn penalty met het mes op de keel mist tegen Slowakije daar benut Ronaldo er twee onder maximale druk”, doelt Kieft zaterdag in zijn column in De Telegraaf op de topwedstrijd tussen Frankrijk en Portugal (2-2).

“Met een nederlaag was Portugal namelijk uitgeschakeld geweest. Het omgaan met zo’n stresssituatie onderscheidt de groten van de goeden. Leveren als iedereen verwacht dat je het moet doen, en niet even bij een 3-0 voorsprong een penalty benutten. Waar Morata niet thuisgaf, is Benzema uit de schaduw gestapt”, vervolgt Kieft zijn relaas in het dagblad. “Eerder al bij Real Madrid uit de schaduw van Ronaldo en nu maakt hij het ook waar bij Frankrijk. “

Omgaan met druk maakt het verschil, benadrukt Kieft. De oud-aanvaller noemt ook Luka Modric als voorbeeld. “Hij nam Kroatië bij de hand toen het moest tegen Schotland", doelt hij op de 3-1 zege in de laatste groepswedstrijd, inclusief een fraaie goal. "In topsport is talent één, mentaliteit twee en grote topsporters verenigen die kwaliteiten. Zie de tennisser Novak Djokovic. Wat doe je als het werkelijk spannend wordt? Krijgt druk vat op je of niet? Niet bij Ronaldo, Benzema en Modric, wel bij Morata.”

Morata onthulde deze week dat hij en zijn familie doodsbedreigingen hebben ontvangen en vroeg om meer inlevingsvermogen. “Ik ben de eerste die begrijpt dat je als spits kritiek krijgt als je niet scoort. Maar ik zou graag zien dat mensen zich in mij proberen te verplaatsen en zien hoe het is als jij en je familie worden bedreigd. Deze week kreeg ik zelfs een bericht van iemand die hoopte dat mijn kinderen zouden sterven.”

“Wat me raakt, is dat mijn vrouw nu veel heeft moeten doorstaan", zei Morata. “Mijn kinderen gingen naar de wedstrijd in Sevilla met de naam van hun vader op hun shirt en kregen dingen naar hun hoofd geslingerd. Ik begrijp het als er kritiek is als ik mijn rol niet goed vervul, maar er zijn grenzen.”