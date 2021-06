Maxim Gullit en drietal anderen mogen zich laten zien bij AZ

Woensdag, 23 juni 2021 om 17:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:32

AZ heeft een viertal jeugdspelers definitief overgeheveld naar de A-selectie. Beau Reus, Peer Koopmeiners, Maxim Gullit en Jelle Duin maken vanaf komend seizoen deel uit van de hoofdmacht van de Alkmaarders. De vier jeugdspelers waren afgelopen seizoen nog actief namens Jong AZ, maar keren na de zomer niet terug bij het beloftenteam.

Reus mocht afgelopen seizoen al meerdere keren ruiken aan een debuut in de hoofdmacht, daar hij door Pascal Jansen geregeld in de wedstrijdselectie werd opgenomen. Tot een vuurdoop kwam het echter nog niet. Hij stond de voorbije voetbaljaargang vijftien keer onder de lat bij het beloftenteam. Ook Peer Koopmeiners heeft zijn debuut in de hoofdmacht nog niet weten te maken. Hij zat wel bij de selectie tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Twente (1-3), maar kwam toen niet in actie.

Gullit en Duin maakten al wel hun opwachting in het eerste elftal. Het debuut van Gullit vond plaats tijdens het Europa League-duel met HNK Rijeka, terwijl Duin afgelopen februari tegen sc Heerenveen (3-1) zijn eerste minuten maakte voor de ploeg van Jansen. In het restant van het seizoen werd hij nog drie keer als invaller binnen de lijnen gebracht. Duin werd voor de winterstop een halfjaar verhuurd aan MVV Maastricht.