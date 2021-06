Gravenberch moet alleen Willems en ‘de Goddelijke Kale’ voor zich dulden

Maandag, 21 juni 2021 om 17:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:39

Ryan Gravenberch wordt maandag de op twee na jongste Oranje-international in de basisformatie tijdens een eindronde, een EK of een WK. De middenvelder, 19 jaar en 32 dagen, verschijnt aan het startsignaal in het derde en laatste groepsduel van Nederland tegen Noord-Macedonië.

Slechts twee voetballers waren ooit jonger toen zij op een EK of een WK in de basis van het Nederlands elftal stonden. Jetro Willems is met 18 jaar en 71 dagen op het EK van 2012 nog altijd de jongste en Bertus de Harder, ook wel bekend als de Goddelijke Kale, was slechts 71 dagen ouder toen hij op het WK van 1938 in de basis stond.

19y 32d - Ryan Gravenberch (19 years and 32 days) will be the third youngest starting Dutchman ever at the European Championships / World Cup, after Jetro Willems (18y 71d in 2012) and Bertus de Harder (18y 142d in 1938). Diamond. #NED #MKDNED #EURO2020 pic.twitter.com/2a4WyvHGpg — OptaJohan (@OptaJohan) June 21, 2021

Gravenberch, die zijn zevende A-interland gaat spelen, vormt het middenveld met aanvoerder Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. Ook Donyell Malen start maandag in de basis. Het tweetal vervangt Marten de Roon en Wout Weghorst. Frank de Boer had zondag op de persconferentie al aangekondigd dat hij ten opzichte van de eerste groepsduels twee wijzigingen zou doorvoeren.

Op de training daarna leek een briefje van assistent-bondscoach Dwight Lodeweges de basisplaatsen voor Gravenberch en Malen al te verklappen. In de achterhoede heeft De Boer geen wijzigingen doorgevoerd: Maarten Stekelenburg staat op doel en de vijfmansverdediging bestaat uit Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Patrick van Aanholt.

De Roon en Owen Wijndal behoren niet tot de wedstrijdselectie, die uit slechts 23 spelers mag bestaan, en zitten op de tribune. Vorige keer vielen Teun Koopmeiners en Cody Gakpo buiten de wedstrijdselectie.

Opstelling Noord-Macedonië: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Elmas, Ademi, Tricovski, Bardhi, Alioski, Trajkovski, Pandev.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; Gravenberch, Wijnaldum, F. De Jong; Depay, Malen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 2 2 0 0 3 6 2 Oekraïne 2 1 0 1 0 3 3 Oostenrijk 2 1 0 1 0 3 4 Noord-Macedonië 2 0 0 2 -3 0