Shaqiri schiet laatste beetje hoop Turkije eigenhandig aan flarden

Zondag, 20 juni 2021 om 19:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:06

Het Europees kampioenschap is voor Turkije bijzonder teleurstellend verlopen. Het team van bondscoach Senol Günes ging zondagavond in de derde en laatste poulewedstrijd onderuit tegen Zwitserland en keert zonder punten terug naar huis: 3-1. Irfan Kahveci redde met een fraaie treffer nog wel de eer na ruim een uur spelen, maar kon daarmee niet voorkomen dat Xherdan Shaqiri een hoofdrol voor zich opeiste. De aanvaller van Liverpool nam twee van de drie Zwitserse treffers voor zijn rekening, waarvan de eerste van grote schoonheid was. Zwitserland heeft nog een kans om de achtste finales te bereiken, maar is daarvoor afhankelijk van de resultaten uit de andere groepen.

Zowel Turkije als Zwitserland had nog een kans om als nummer drie door te stoten naar de volgende ronde. Bij de Zwitsers verscheen Yann Sommer enigszins verrassend aan de aftrap. De doelman vloog na de tweede poulewedstrijd tegen Italië (3-0) terug naar huis om de bevalling van zijn tweede kind bij te wonen, maar keerde op tijd terug om plaats te nemen onder de lat. Aan de kant van de Turken was er wederom geen basisplek weggelegd voor Orkun Kökçü. De middenvelder van Feyenoord begon net als tegen Italië en Wales op de bank, maar kwam tien minuten voor tijd wel binnen de lijnen voor zijn EK-debuut.

Beide ploegen probeerden er vanaf het eerste fluitsignaal een aantrekkelijke wedstrijd van te maken, zonder dat dit altijd gepaard ging met goed voetbal. Met name de opbouw bij de Turken liet vaak te wensen over. De ploeg van Günes zorgde wel voor het eerste gevaar van de wedstrijd, toen Kaan Ayhan een schot uit de tweede lijn stijlvol gepakt zag worden door Sommer. Twee minuten later was Zwitserland wel trefzeker. Haris Seferovic kreeg op de rand van het strafschopgebied alle tijd en ruimte om te draaien en vond vervolgens met een droge schuiver de rechterhoek: 1-0.

Zwitserland had in het eerste bedrijf het overwicht en wist de score na een klein half uur spelen te verdubbelen. Op aangeven van Steven Zuber legde Shaqiri de bal goed voor zijn rechtervoet om het leer uiterst fraai in de rechterbovenhoek te krullen voor de 2-0. Amper een minuut later had diezelfde Shaqiri ook al een derde Zwitserse treffer op zijn schoen, maar dit keer wist Ugurcan Cakir knap te redden. Ook een schot van Seferovic leidde niet tot een treffer. De spits zag hoe Caglar Söyüncü zich op het laatste moment voor het schot gooide. In de tweede helft bleef Zwitserland domineren, maar waren er ook voldoende mogelijkheden voor Turkije.

Mert Müldür eindigde na een mooie solo voor de ogen van Sommer, maar was onnauwkeurig in de afronding. Kahveci deed dat na een uur spelen een stuk beter. De middenvelder verschafte zich op zo'n twintig meter van het doel de nodige ruimte om te schieten en vond de linkerbovenhoek. Heel lang kon Turkije echter niet genieten van de aansluitingstreffer, daar Shaqiri vijf minuten later het duel alsnog in het slot gooide. Het voorbereidende werk aan de linkerkant van het veld was wederom van Zuber, waarna de sterspeler van Zwitserland ineens afrondde: 3-1. Granit Xhaka had de mogelijkheid om de score nog verder op te voeren, maar zijn vrije trap belandde een kwartier voor tijd op de paal.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Italië 3 3 0 0 7 9 2 Wales 3 1 1 1 1 4 3 Zwitserland 3 1 1 1 -1 4 4 Turkije 3 0 0 3 -7 0