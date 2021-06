Gravenberch geniet met volle teugen bij Oranje: ‘Alles gaat zo snel’

Zaterdag, 19 juni 2021 om 16:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:01

Ryan Gravenberch kan maar moeilijk beseffen dat hij momenteel deelneemt aan het Europees kampioenschap met Oranje. De middenvelder van Ajax maakte tegen Oostenrijk (2-0) zijn debuut op een EK en kan tegen Noord-Macedonië wellicht wederom op speelminuten rekenen, daar Nederland zich al heeft verzekerd van de volgende ronde. Op de persconferentie in aanloop naar het laatste groepsduel gaf Gravenberch wel eerlijk te kennen graag meer minuten te willen maken.

Het is een lang seizoen voor Gravenberch, die bij Ajax nagenoeg alles speelde afgelopen seizoen en zich na afloop direct meldde bij Oranje voor een tweetal oefeninterlands en het EK. "Het seizoen met Ajax was best zwaar", vertelt hij zaterdagmiddag op een besloten persconferentie. "Er was een periode dat het best vermoeiend was. Ik heb een paar daagjes vrij gehad bij Oranje. Nu voel ik me weer fris. Ik heb natuurlijk al een paar keer bij Oranje gezeten, dat viel best mee." Gravenberch kreeg speelminuten tijdens de drie WK-kwalificatieduels in maart en stond eveneens binnen de lijnen tegen Schotland en Georgië.

Op het EK blijft zijn aandeel tot dusver beperkt. Bondscoach Frank de Boer deed alleen tegen Oostenrijk een beroep op de middenvelder, toen hij een kwartier voor tijd binnen de lijnen kwam voor Marten de Roon. Laatstgenoemde staat op scherp en is bij een gele kaart tegen Noord-Macedonië geschorst. "Zo kijk ik er niet naar", doelt Gravenberch op een eventuele schorsing voor De Roon. "Als speler wil je natuurlijk altijd spelen, maar we zijn hier met één doel. Ik wil meer minuten maken, maar het gaat om het team. Dat is mijn persoonlijke doel."

Gravenberch heeft nog geen idee of hij maandag mag aantreden. "Dat is aan de trainer. Als hij me opstelt, dan ben ik er. Het is een mooi toernooi om hier te zijn. Ik heb het hartstikke naar mijn zin. De groep is goed. We zijn lekker met elkaar bezig. Het is al drie weken, dat we bij elkaar zijn, dus best lang, maar ik houd het prima vol. Ik moet wel zeggen dat alles heel snel gaat. Ik heb er niet echt bij stilgestaan wat er allemaal is gebeurd. Het is best lastig om het te beseffen allemaal."