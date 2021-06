Eriksen prijst Denen via WhatsApp: ‘Ongelooflijk goed gespeeld’

Donderdag, 17 juni 2021 om 22:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:41

Christian Eriksen heeft zich donderdagavond kort na de 1-2 nederlaag van Denemarken tegen België (1-2) via WhatsApp gemeld bij zijn collega-internationals. Ondanks de verliesbeurt in het Parken Stadion in Kopenhagen is de middenvelder trots op de prestatie van zijn ploeggenoten. Eriksen werd zaterdag tijdens de EK-opener tegen Finland (0-1) onwel en hij verblijft sindsdien in een ziekenhuis in de Deense hoofdstad.

Volgens Martin Braithwaite gebruikte Eriksen in het bericht onder meer de woorden 'ongelooflijk goed'. "Christian stuurde ons kort na afloop een bericht", zo opent de aanvaller van Barcelona na afloop van de boeiende ontmoeting met de Rode Duivels. "Ik ben het ook met hem eens. Zelf speel ik in Spanje misschien voor de beste club van de wereld (Barcelona, red.), vandaag heb ik voor het beste team van de wereld gespeeld. Het is geweldig wat we vooral voor rust hebben laten zien. Jammer dat het niet tot een resultaat heeft geleid", aldus Braithwaite.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Deense ploeg kende ook een geweldige start op eigen veld. Het beginoffensief leidde al in de tweede minuut tot de openingstreffer van Yussuf Poulsen. In de eerste helft bleef Denemarken de bovenliggende partij, al bleven verdere doelpunten uit. De Belgen toonden veerkracht na rust en door treffers van Thorgan Hazard (54) en De Bruyne (70) werden de rollen omgedraaid in Kopenhagen. De formatie van bondscoach Roberto Martínez is daardoor verzekerd van een plek in de achtste finale van het EK, terwijl Denemarken met twee nederlagen onderaan staat in groep B.

Romelu Lukaku, ploeggenoot van Eriksen bij Internazionale, sprak enkele uren voor de wedstrijd in Kopenhagen nog met de Deense spelmaker. "Ik heb hem vanmiddag nog gesproken en dat was eigenlijk best een grappig gesprek. We hadden het over het plan dat Denemarken gemaakt had om mij af te stoppen. Ik ben God dankbaar dat Christian nog leeft, dat ze nu weten wat er is fout gegaan. Nu kijk ik uit naar zijn herstel." Kevin De Bruyne, met een doelpunt en assist de uitblinker bij de Belgen in de tweede helft, vond het niet gepast om uitgebreid te juichen. "Het was niet gepast", aldus de aanvallende middenvelder.