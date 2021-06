Depay lovend: ‘Dat zijn bizarre statistieken en ik ben heel trots op hem’

Woensdag, 16 juni 2021 om 14:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:51

De vriendschap tussen Memphis Depay en Romelu Lukaku, die allebei een verleden hebben bij Manchester United, kwam woensdagmiddag tijdens de persconferentie ter sprake. Een Belgische journalist wilde weten wat de Oranje-international verwacht van de Belgische topschutter op dit EK en of hij trots is op de prestaties van Lukaku na diens vertrek bij the Red Devils. De spits kroonde zich afgelopen seizoen met Internazionale tot kampioen.

"Ik ken Romelu heel goed, ik sprak hem een dag voordat hij moest spelen (afgelopen zaterdag tegen Rusland, red.)", zo opent Depay. "Wat ik van hem verwacht? Precies wat hij liet zien. Hij is dodelijk en scoort alsof het effortless is", zo verwijst hij naar de twee doelpunten van Lukaku tegen de Russen. "We hebben een goede band. Ik speel zeg maar sinds de jeugd tegen hem en we kennen elkaar gewoon heel goed. Bij Manchester United vond ik ook dat hij het goed deed. Volgens mij hoefde hij daar niet weg, maar wilde hij zelf weg. Hij heeft het laten zien, hoe hij het oppakt bij Inter, hij heeft ze kampioen gemaakt. En hoe hij het toen ook bij België draagt. Volgens mij is hij recordhouder met het aantal goals (62 stuks, red.). Dat zijn bizarre statistieken en ik ben heel trots op hem. Dat weet hij en ik zal hem tussen het toernooi wel spreken", aldus Depay.

Het artikel gaat verder onder de video Memphis: 'Hij zei dat ik heel erg arrogant over het veld liep' Meer videos

De aanvaller van Oranje krijgt vervolgens de vraag om het verschil te omschrijven tussen het WK van 2014 en de situatie van nu op het EK, zeven jaar later. "Qua sfeer in de groep vind ik het wel overeenkomen. De scherpte op de trainingen, de sfeer is goed. We zitten er goed in, dus dat kan ik met elkaar vergelijken. Natuurlijk is de aanloop wat korter, dus dat is wel anders. En uiteindelijk speel je een WK in Brazilië, dat is anders ook." Wat ook helpt is de terugkeer van supporters in de Johan Cruijff ArenA. "Ik ben nu heel blij dat er fans in het stadion mogen komen. Het was weer een soort van speciaal gevoel, dat is heerlijk om te zien. Dat zijn een beetje de verschillen. Daar in Brazilië speelde je voor 50.000 of 60.000 man in het stadion en nu misschien 16.000 of 17.000. Dus dat is wel een klein beetje een verschil, maar om drie wedstrijden in je eigen land te mogen spelen vind ik wel geweldig."

Valentijn Driessen van De Telegraaf wil daarna van Depay weten hoe hij aankijkt tegen de favoriete landen op dit EK. "Je ziet in heel veel wedstrijden dat er pas in de tweede helft doelpunten vallen. Dat heb ik wel gemerkt, dat de eerste helft vrij dicht zit. Je ziet gisteren (dinsdag, red.) bijvoorbeeld Frankrijk inzakt en die vinden dat prima. Die weten dat ze de kwaliteiten hebben om uit te breken. Maar het maakt niet uit wie we in de finale tegenkomen, we willen ze allemaal verslaan", stelt de eerzuchtige Depay, met Oranje in voorbereiding op het treffen met Oostenrijk van donderdagavond.