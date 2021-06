Wereldgoal Messi geen zege waard door onbesuisde actie Tagliafico

Dinsdag, 15 juni 2021 om 01:00 • Yanick Vos • Laatste update: 01:01

Argentinië is de Copa América van start gegaan met een 1-1 gelijkspel tegen Chili. In Rio de Janeiro kwamen de Argentijnen na 33 minuten spelen nog wel op voorsprong door een geweldige vrije trap van Lionel Messi. Na rust werd de stand gelijkgetrokken door Eduardo Vargas, die alert was nadat Arturo Vidal een strafschop had gemist. De penalty werd veroorzaakt door Nicolás Tagliafico.

Aan de kant van Argentinië startte Tagliafico vanuit de basis, terwijl Lisandro Martínez genoegen moest nemen met een plek op de bank en daar de hele wedstrijd bleef zitten. De Argentijnen begonnen sterk aan de wedstrijd. Mede door goed voorbereidend werk van Giovani Lo Celso kreeg het team van bondscoach Lionel Scaloni vroeg in de wedstrijd twee goede kansen via Nicolas González. De aanvaller van VfB Stuttgart liet de mogelijkheden echter onbenut. Ondanks de missers van González ging Argentinië toch met een voorsprong rusten. Na dik een halfuur spelen schoot Messi een vrije trap op weergaloze wijze buiten het bereik van Claudio Bravo tegen de touwen.

De tweede helft was nog geen kwartier onderweg toen Tagliafico een strafschop veroorzaakte. In een poging om de bal weg te werken in het eigen strafschopgebied, schopte de Ajax-verdediger op ongelukkige wijze Vidal naar de grond. Ondanks protesten van de Argentijnse ploeg kon scheidsrechter Wilmar Roldán niets anders doen dan de bal op de stip te leggen. Aston Villa-keeper Emiliano Martínez bracht knap redding op de inzet van de Chileen, maar vanuit de rebound zorgde Vargas alsnog voor de 1-1. Waar Tagliafico op ongelukkige wijze aan de basis stond voor het tegendoelpunt, voorkwam hij in de slotfase een grote kans van Vidal. De Ajacied wist met een uiterste krachtinspanning voorkomen dat de middenvelder op kansrijke positie kon uithalen.

Met het inbrengen van onder meer Ángel Di María, Joaquin Correa en Sergio Agüero ging Argentinië in het slot van de wedstrijd op zoek naar de overwinning. Chili verdedigde met man en macht en ging daarbij soms over de schreef. Vidal speelde daarbij met vuur; met al geel op zak maakte hij meerdere overtredingen waarbij hij ontsnapte aan een tweede gele kaart. Roldán spaarde hem, waardoor Chili tot aan het einde van de wedstrijd met succes met elf man kon verdedigen. De Copa América krijgt voor Argentinië zaterdagnacht (02.00 uur Nederlandse tijd) een vervolg met een wedstrijd tegen Uruguay, Chili neemt het dan een paar uur eerder op tegen Bolivia.