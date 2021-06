Zidane bijt van zich af: ‘Laten we erover praten zonder de camera’s erbij’

Maandag, 14 juni 2021 om 11:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:47

Zinédine Zidane verscheen zondag voor het eerst in het openbaar sinds hij twee weken geleden een open brief schreef om zijn vertrek bij Real Madrid toe te lichten. De Fransman was in Vallecas, de grootste wijk van Madrid, om de eerste play-offwedstrijd tussen Rayo Vallecano en Girona (1-2) te bezoeken; zijn zoon Luca Zidane stond onder de lat bij de thuisploeg. Zidane kreeg vlak voor binnenkomst bij het stadion enkele vragen over zijn vertrek bij Real, die hij niet op prijs stelde.

In de open brief schreef Zidane dat hij niet meer het volledige vertrouwen van het bestuur van Real Madrid voelde en daarom ervoor koos om zijn nog eenjarige contract niet uit te dienen. "Ik krijg niet de steun om op de middellange of lange termijn iets op te bouwen", schreef Zidane onder meer. Hij zei ook dat in het afgelopen seizoen na nederlagen 'opzettelijk' verhalen naar de pers werden gelekt over zijn 'aanstaande ontslag'. Bij aankomst bij het stadion van Vallecano, het Campo de Fútbol de Vallecas, kreeg Zidane van journalist Sergio Quirante van GOL de vraag of hij op gespannen voet staat met Real.

"Meneer, hoe gaat het met u? Hoe voelt u zich? Een snelle vraag: heeft u een gespannen relatie met Real Madrid na de brief?", vroeg Quirante aan Zidane. "Blijf je steeds dezelfde domme vragen stellen?", counterde de clubloze trainer. Quirante: "Nee, ik vraag alleen naar de brief." Zidane was niet overtuigd: "Juist, je blijft dezelfde domme vragen stellen. Wat je doet is een schande." Nadat de journalist zei dat hij 'niets meer' zou vragen, vervolgde Zidane: "Ik ken jou en jij kent mij. Elke keer gebeurt hetzelfde. Laten we erover praten zonder de camera's erbij."

Zidane wees vervolgens naar de cameraman en droeg hem op om te blijven staan, waarna Zidane en Quirante samen wegliepen. De oefenmeester legde zijn arm op de schouder van de journalist, waarna ze hun gesprek vervolgden. Het is niet precies bekend wat er toen is besproken, maar de beelden van het moment worden massaal gedeeld op sociale media. Overigens kan Luca Zidane, de zoon van Zinédine, ondanks de 1-2 nederlaag nog promoveren naar LaLiga; de return in Girona wordt zondag afgewerkt.