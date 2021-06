Danny Makkelie krijgt al tweede wedstrijd op het EK toegewezen

Maandag, 14 juni 2021 om 10:20 • Chris Meijer

Danny Makkelie heeft komende woensdag de leiding over het duel tussen Finland en Rusland. Het wordt de tweede wedstrijd van de Nederlandse scheidsrechter op het EK, nadat hij vrijdagavond de openingswedstrijd tussen Italië en Turkije (3-0) al tot een goed einde bracht. Makkelie en zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries zijn reeds naar Sint-Petersburg vertrokken, waar over twee dagen om 15.00 uur wordt afgetrapt.

Finland boekte zaterdag tijdens zijn eerste wedstrijd op het EK een 0-1 overwinning tegen Denemarken, in een duel dat volledig overschaduwd werd door het ineenstorten van Christian Eriksen. Rusland ging in zijn eerste groepsduel in Sint-Petersburg met 3-0 onderuit tegen België. Makkelie wordt tijdens het duel tussen Rusland en Finland bijgestaan door zijn vaste assistenten Steegstra en De Vries.

Het artikel gaat verder onder de video De Boer: 'Ik moest wegkijken bij de beelden van Eriksen' Meer videos

Kevin Blom en Pol van Boekel fungeren tijdens dit duel als VAR, terwijl zij twee Franse assistenten krijgen: Benjamin Pages en Jérôme Brisard. De Roemeen István Kovács fungeert in Sint-Petersburg als de vierde official. Waar Makkelie woensdag al voor de tweede keer in actie komt, wacht Björn Kuipers nog op zijn eerste optreden. Hij fungeerde zondag tijdens het duel tussen Engeland en Kroatië als vierde man.