Frank de Boer had twee wissels ingecalculeerd: ‘Nu was het iets minder’

Zondag, 13 juni 2021 om 23:50 • Yanick Vos

Bondscoach Frank de Boer heeft zondagavond ‘een vrij goed’ Nederlands elftal gezien bij de start van het EK tegen Oekraïne. Oranje kwam op een 2-0 voorsprong door goals van Georginio Wijnaldum en Wout Weghorst, waarna de bezoekers terugkwamen tot 2-2. Vlak voor tijd tekende Denzel Dumfries met het hoofd voor het winnende doelpunt op aangeven van invaller Nathan Aké: 3-2. De Boer is blij met de overwinning, maar gaf na afloop in gesprek met de NOS te kennen dat hij baalde van de manier waarop de tegentreffers tot stand kwamen.

Door goals van Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuk kwam het team van Andriy Shevchenko knap terug en leek een gelijkspel het maximaal haalbare voor Oranje. In de slotfase drong Nederland aan en won het dankzij een kopbal van Dumfries. Bij de 2-2 van Yaremchuk baalde De Boer stevig. “2-2 voelt dan als achterstaan. Maar dan maakt Denzel die fantastische kopbal en dan start je goed”, aldus De Boer, die wel wilde herhalen wat hij zei na de gelijkmaker van Oekraïne: “Het begon met een g en eindigt op domme.”

Denzel Dumfries! 3-2 ??



Zijn eerste interlandgoal. Wat een moment om 'm te maken! En wat een heerlijke wedstrijd...#Euro2020 #NEDOEK pic.twitter.com/xNBftPpZHB — NOS Sport (@NOSsport) June 13, 2021

Oranje leek de wedstrijd onder controle te hebben. De Boer denkt te weten hoe het komt dat Oekraïne er toch in slaagde om terug in de wedstrijd te komen. “Als je 2-0 voor staat dan heb je het gevaar dat je denkt: ik hoef geen druk meer vooruit te geven. Zij veranderden wel van speelwijze, want Zinchenko ging bijvoorbeeld vanaf links spelen. Wij hadden moeite om op hem door te dekken”, aldus De Boer. “Als je 2-0 voor staat moet je je dingen blijven doen die we steeds hebben gedaan. En dat hebben we verzaakt. Het zijn goede leermomenten, maar het had duur kunnen aflopen.”

Na 64 minuten spelen voerde De Boer twee wissels door: Daley Blind en Patrick van Aanholt werden vervangen door Nathan Aké en Owen Wijndal. Het spel van Oranje werd er nadien niet beter op. De Boer hield er al rekening mee dat hij deze wissels moest doorvoeren: “Patrick van Aanholt heeft in de laatste twee maanden niet één keer negentig minuten gespeeld. En we weten allemaal het verhaal van Blind. Je moet ze dan in bescherming nemen. Dat had ik ingecalculeerd. Soms gaat het na wissels niet beter en soms wel, nu leek het iets minder", aldus de bondscoach.

De Boer gaf aan blij te zijn met de zestienduizend supporters op de tribune. “Dat geeft energie”, aldus de trainer, die naar eigen zeggen een ‘vrij goed Nederlands elftal’ heeft gezien. “Behoudens die twee goals die we hebben weggegeven. We hebben continue druk proberen te zetten. We willen altijd domineren en dat moet je negentig minuten doen. Maar er zullen altijd kansen komen voor de tegenstander, al waren deze kansen in mijn ogen niet mooi geweest", zo bleef hij kritisch.

"Het is altijd lekker om met een overwinning te beginnen. De eerste stap is gezet, hopelijk naar de volgende fase. We krijgen niks cadeau, dus we moeten er weer staan tegen Oostenrijk", besloot De Boer. Het tweede groepsduel van Oranje staat voor aanstaande donderdag op het programma. In de Johan Cruijff ArenA neemt Nederland het dan op tegen Oostenrijk, dat zondagavond met 3-1 won van Noord-Macedonië.