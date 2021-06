De Boer verklaart reserverol Wijndal in ‘beste interview tot nu toe’

Frank de Boer heeft vooruitgeblikt op de wedstrijd van zondagavond tegen Oekraïne. Voorafgaand aan het eerste groepsduel op het EK verklaarde de bondscoach zijn verrassende keuze om Patrick van Aanholt op de positie van Owen Wijndal op te stellen. De wedstrijd begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.

De Boer had een simpele verklaring voor het opstellen van Van Aanholt. "Omdat hij op dit moment een betere indruk maakt dan Owen", gaf hij aan. "Er is geen sprake van een blessure. De oefenwedstrijden hebben me van gedachten doen veranderen. Patrick van Aanholt straalt op dit moment meer energie en drive uit. Misschien is het een bepaalde vermoeidheid of spanning (bij Wijndal, red.). Ik ben ervan overtuigd dat Owen die plek misschien weer kan heroveren, als hij keihard doorgaat. Hij moet er gewoon klaar voor zijn. Hiervoor heb je een selectie die dicht tegen elkaar aanziet."

"Het is een gezonde concurrentiestrijd. Owen is natuurlijk heel teleurgesteld, maar voelde het wel aankomen op de training. Hij moet nu zijn karakter tonen en laten zien waar hij voor gemaakt is", aldus De Boer, die blij is met de terugkeer van het publiek in de Johan Cruijff ArenA. Er zijn zondagavond 16.000 toeschouwers aanwezig in Amsterdam. "Hier doen we het eigenlijk voor. Laten we hopen dat het binnenkort nog meer mensen zijn. Dat zou helemaal top zijn."

De Boer gaf aan dat de voorbereiding van Oranje veranderde door het aangrijpende incident rond Christian Eriksen van zaterdagavond. De bondscoach sprak van 'een avond die je zo snel mogelijk wilt vergeten'. "Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed volgens de laatste berichten. Iedereen was in shock. De beelden die je hebt gezien, wil je natuurlijk eigenlijk niet zien. Ze brachten herinneringen naar boven bij Daley Blind en Matthijs de Ligt, over Abdelhak Nouri. We hadden een bespreking gepland om 20.30 uur, maar die hebben we gecanceld en verplaatst naar vanochtend. Het leek ons op dat moment niet gepast om over voetbal te praten."

Na het interview waren analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk lyrisch over het optreden van De Boer voor de camera. "Ik vond het zijn beste interview tot nu toe. Heel goed, hij kwam goed uit zijn woorden. Hij is er ook klaar voor. Hij was ook gewoon eerlijk over Wijndal, door te zeggen dat Van Aanholt een betere indruk maakte", zei Van der Vaart. Van Hooijdonk vond De Boer 'heel ontspannen' overkomen. "Dat was eigenlijk in de vorige wedstrijd tegen Georgië al zo. Toen stond hij hartstikke relaxed Jeroen (Stekelenburg, red.) te woord, en nu weer. Als dit de voortekenen zijn, gaat het helemaal goed komen vandaag."

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Weghorst, Depay