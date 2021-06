De Boer ‘maakt gespannen indruk’: ‘Zo kweek je meer onrust dan rust’

Zondag, 13 juni 2021 om 19:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:27

Dick 'Cooky' Voorn is nog niet bepaald onder de indruk van de manier waarop Frank de Boer zich presenteert als bondscoach van het Nederlands elftal. Het tweetal werkte samen tijdens het WK van 2010, toen Oranje onder leiding van bondscoach Bert van Marwijk de finale haalde. Voorn kon het in die tijd goed vinden met De Boer, maar heeft moeite om een aantal beslissingen in aanloop naar dit EK te begrijpen. De Boer staat zondagavond voor het eerst als bondscoach van Oranje langs de lijn tijdens een EK in het openingsduel tegen Oekraïne.

Voorn heeft vooral moeite met de manier waarop Jasper Cillessen is gepasseerd door De Boer. De doelman van Oranje testte positief op het coronavirus en werd vervolgens door De Boer in huis gelaten. Achteraf bleek dat Cillessen bij het promotiefeest van zijn voormalig werkgever NEC aanwezig was, maar het is niet bekend of hij het virus daar heeft opgelopen. "Hoe hij dat heeft opgelost, dat had ik niet verwacht", vertelt Voorn in gesprek met 1Limburg. "Lang wachten met duidelijk zijn heeft in dit geval onnodig voor een hoop ruis gezorgd. Zo kweek je meer onrust dan rust voordat je aan een toernooi gaat beginnen."

"Ik mis hierin de slimme communicatie die ik in 2010 van hem gewend was. Dat zal wel komen door de spanning die het bondscoachschap met zich meebrengt. Waardoor je als mens ook wat verandert", gaat Voorn verder. De Boer en Voorn maakten in 2010 tijdens het WK in Zuid-Afrika deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal. Voorn en Van Marwijk werkten bovendien bij Feyenoord met elkaar samen. Toen Van Marwijk na het EK van 2012 werd ontslagen als bondscoach, kwam aan het dienstverband van Voorn bij de KNVB ook een einde.

"De Boer was toen heel ontspannen in het contact met iedereen", blikt Voorn terug op het WK van 2010. "Zijn ervaring bij Ajax en Barcelona in de Champions League was goud waard voor de spelers. Als de jongens op bed lagen dronk hij gezellig met de staf een wijntje mee. Nu hij als bondscoach eindverantwoordelijk is voor de resultaten van Oranje, maakt Frank op mij een gespannen indruk. Dat snap ik wel, maar het is tegelijk jammer."