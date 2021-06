Vitesse haalt Schreuder als assistent én oude bekende als keeperstrainer

Zaterdag, 12 juni 2021 om 12:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:50

Vitesse heeft de technische staf voor komend seizoen compleet, zo maakt de club uit Arnhem zaterdag via de officiële kanalen bekend. Het drietal Dick Schreuder, Edwin Zoetebier en Marink Reedijk gaat hoofdtrainer Thomas Letsch assisteren in GelreDome. Schreuder, de broer van Alfred Schreuder, is de nieuwe assistent-trainer en daarmee de opvolger van Joseph Oosting. Laatstgenoemde is de nieuwe hoofdtrainer van RKC Waalwijk.

Schreuder, 49 jaar, was als speler onder meer actief voor PSV, FC Groningen, Stoke City en Go Ahead Eagles. Na vier jaar VV Katwijk te hebben getraind koos hij voor het assistent-trainerschap bij Philadelphia Union in de Major League Soccer in de Verenigde Staten. In 2019 was hij assistent van zijn broer Alfred bij TSG Hoffenheim. Laatstgenoemde is nu assistent-trainer bij Barcelona.

Met Zoetebier haalt Vitesse een oude bekende als keeperstrainer. De oud-doelman stond in het seizoen 2000/01 onder de lat bij de Arnhemmers. In totaal keepte hij ruim 350 competitiewedstrijden in Nederland voor FC Volendam, Vitesse, Feyenoord, PSV en NAC Breda. Na zijn actieve carrière werkte hij als keeperstrainer bij FC Volendam. Zoetebier volgt Rein Baart op.

Het derde nieuwe lid van de staf is de 29-jarige Reedijk. Hij wordt onder meer verantwoordelijk voor de standaardsituaties. Eerder was hij actief als jeugdtrainer bij Ajax, West-Bromwich en KSV Roeselare. In Engeland behaalde hij zijn Phd in Sports Coaching.

"Met het aantrekken van deze drie stafleden beschikken we weer over de juiste expertise en competenties”, verzekert technisch directeur Johannes Spors. “Het zijn tevens mensen die zeer gemotiveerd zijn om voor Vitesse te werken én het karakter hebben dat bij ons past. Ik ben tevreden dat ik ze heb kunnen overtuigen om de stap naar Arnhem te maken."