Özil neemt opvallende naam uit Turkse selectie op in EK-dreamteam

Vrijdag, 11 juni 2021 om 16:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:30

Bij FC Twente en Sparta Rotterdam zullen ze vermoedelijk enkele keren met de wenkbrauwen hebben gefronst toen bekend werd dat Halil Dervisoglu tot de definitieve EK-selectie van Turkije behoorde. De voormalig Eredivisionist neemt het vrijdagavond tijdens de openingswedstrijd van het EK met zijn geboorteland op tegen Italië en kan in ieder geval op de steun van Mesut Özil rekenen. De sterspeler van Fenerbahçe vermoedt dat Dervisoglu dit EK voor een verrassing kan gaan zorgen, daar hij hem heeft opgenomen in zijn EURO 2020 Fantasy elftal.

EURO 2020 Fantasy Football is een door UEFA ontwikkeld spel waarbij deelnemers hun eigen dreamteam moeten samenstellen met een vooraf vastgesteld budget. Aan de hand van de gekozen spelers moet vervolgens geprobeerd worden zoveel mogelijk punten te verzamelen door gemaakte doelpunten of het afleveren van een assist. Deelnemers krijgen in eerste instantie honderd miljoen euro tot hun beschikking, een bedrag dat oploopt naarmate het toernooi vordert. Ook Özil heeft zijn favoriete elftal voor het EK samengesteld, met daarin opvallend genoeg een basisplek voor Dervisoglu.

My fantasy football team for UEFA @EURO2020. What do you all think? Who’s beating me? ?????? pic.twitter.com/Lvs9RdpTvP — Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 10, 2021

De voormalig spits van Sparta en Twente is door Özil op het middenveld geposteerd met naast hem Engelsman Phil Foden, Duitser Leroy Sané en de Tsjech Tomáš Soucek. Verder heeft Özil in zijn elftal onder meer een plekje ingeruimd voor Karim Benzema, Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo en Oleksandr Zinchenko. Dervisoglu wordt in het team vergezeld door landgenoten Altay Bayindir en Irfan Kahveci. De doelman en middenvelder van Fenerbahçe moeten echter genoegen nemen met een plek op de reservebank in het elftal van de Duitser. Doordat Özil over de Turkse en Duitse nationaliteit beschikt had hij de mogelijkheid om ook voor Turkije uit te komen. Hij koos er echter voor zijn interlandloopbaan aan Duitsland te verbinden.

Dervisoglu doorliep de jeugdopleiding van Sparta, waar hij in januari vorig jaar werd opgepikt door het Engelse Brentford. Een halfjaar later werd de Turkse spits voor een jaar verhuurd aan Twente. Een succes werd dat echter niet, daar Ron Jans maar zelden een beroep deed op de Turk. Dervisoglu besloot een halfjaar eerder dan gepland terug te keren bij Brentford, dat hem het afgelopen halfjaar verhuurde aan Galatasaray. Eind mei maakte Dervisoglu zijn debuut voor de Turkse nationale ploeg tegen Azerbeidzjan. Hij was meteen trefzeker op aangeven van Feyenoorder Orkun Kökçu.