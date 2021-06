‘BBC houdt tweetal analisten bij elkaar vandaan wegens gespannen sfeer’

Donderdag, 10 juni 2021

De bekendmaking van de analisten van de BBC tijdens het EK heeft in Engeland de nodige stof doen opwaaien. De Britse publieke omroep heeft onder andere Frank Lampard en Petr Cech aangesteld om de wedstrijden van scherpe analyses te voorzien, maar het tweetal zal niet tegelijk in de studio te bewonderen zijn, weten diverse Engelse media donderdag te melden. De reden is het feit dat Lampard en Cech op gespannen voet met elkaar leven nadat laatstgenoemde Lampard in januari ontsloeg als manager van Chelsea.

Lampard en Cech werkten succesvol samen als teamgenoten bij Chelsea en wonnen diverse prijzen met de Londense grootmacht, maar leven sinds het ontslag van Lampard in onmin met elkaar, meldt The Telegraph. Lampard werd in januari ontslagen als manager van Chelsea na achttien maanden aan het roer te hebben gestaan. Hoewel Lampard Cech publiekelijk prees, ging het er achter de schermen heel anders aan toe, zo klinkt het. Lampard en Cech stonden lijnrecht tegenover elkaar, waarbij de oud-doelman de kant koos van Marina Granovskaia, directeur bij Chelsea. Cech is bij Chelsea werkzaam als sportief directeur.

In de maanden die volgden borrelde het tussen beide Chelsea-legendes. Onduidelijk is hoe hun huidige relatie precies is. De Daily Mail weet in ieder geval te melden dat Lampard en Cech niet tegelijk in de studio zullen zitten. "Frank Lampard vertegenwoordigde Engeland 106 keer en scoorde 29 doelpunten voor the Three Lions", kondigde BBC de komst van Lampard als analist aan. "De voormalig middenvelder van Engeland en Chelsea zal naast Gary Lineker, Alan Shearer en Rio Ferdinand plaatsnemen voor de openingswedstrijd van Engeland tegen Kroatië. Ook is hij aanwezig bij het duel tussen Frankrijk en Portugal."

Gevolgd door: "Met Petr Cech voegen we de nodige EK-ervaring toen aan de lijst met analisten", gaat de zender verder. "Cech is de speler met de meeste wedstrijden in de geschiedenis van de Tsjechische nationale ploeg." Engeland staat tijdens de laatste groepswedstrijd lijnrecht tegenover Tsjechië, maar daar zijn Lampard en Cech niet tegelijk bij aanwezig in de studio. Lampard werd in Chelsea opgevolgd door Thomas Tuchel, die de beste start ooit kende als manager van Chelsea en ten koste van Manchester City (1-0) beslag legde op de Champions League. Zijn contract is inmiddels met twee jaar verlengd.