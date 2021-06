Gemis Miedema direct voelbaar bij matig optreden Oranje Leeuwinnen

Donderdag, 10 juni 2021 om 19:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:34

De Oranjevrouwen hebben donderdagavond in een vriendschappelijke interland tegen Italië niet kunnen overtuigen. De ploeg van de vertrekkend bondscoach Sarina Wiegman kwam in het Stadio Paolo Mazza in Ferrara bijzonder matig voor de dag en moest uiteindelijk met 1-0 buigen door een benutte strafschop van Cristiana Girelli. Aanstaande dinsdag speelt Oranje de volgende oefeninterland. Dan is in de Grolsch Veste in Enschede Noorwegen de tegenstander tijdens de volgende krachtmeting in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio.

Wiegman kreeg al voor het eerste fluitsignaal een flinke tegenslag te verwerken, toen Vivianne Miedema niet fit genoeg bleek om aan te treden. Een flinke aderlating, daar de spits in al haar drie voorgaande ontmoetingen met de Italianen wist te scoren (vier keer in totaal). Lieke Martens werd door Wiegman op de bank gehouden. In een weinig opwindende eerste helft kreeg Italië na een kwartier spelen een strafschop. Na een vrije trap op zo'n twintig meter van het doel van Sari van Veenendaal kreeg Oranje de bal niet weg uit het strafschopgebied, waarna Renate Jansen een overtreding beging op Manuela Giugliano en Monika Mularczyk naar de stip wees. Girelli schoof de bal vervolgens in de linkerhoek: 0-1.

Het lukte het Nederlands elftal zonder Miedema en Martens niet om in aanvallend opzicht een vuist te maken. Aanvallen liepen in een vroegtijdig stadium spaak en eindpasses kwamen in veel gevallen niet aan. Het eerste gevaar namens Oranje volgde op slag van rust, toen Katja Snoeijs de bal fraai controleerde, maar haar schot ternauwernood geblokt zag worden. De rebound was niet besteed aan Daniëlle van de Donk. In de tweede helft kwam Nederland beter voor de dag. Wiegman bracht Jill Roord voor Jackie Groenen en Dominique Janssen verving Stefanie van der Gragt. De meeste dreiging ging na de pauze echter uit van Sisca Folkertsma.

De rechtervleugelverdediger van FC Twente stoomde veelvuldig op om zich te bemoeien met het aanvalsspel en leverde na een klein uur spelen een perfecte voorzet af bij Van der Donk. Laatstgenoemde kreeg nog wel een teen tegen de bal, maar kon haar inzet onvoldoende kracht meegeven. Ook Shanice van de Sanden was vijf minuten voor tijd zeer gelukkig in de afronding, toen ze in kansrijke positie de bal totaal verkeerd raakte. De Italianen kregen vervolgens ruimte om het duel in de omschakeling in het slot te gooien, maar stuitten tot twee keer toe op Van Veenendaal. De zege kwam niet meer in gevaar voor de Italianen.