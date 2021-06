Lassina Traoré en Ibrahim Sangaré laten zich gelden in Afrikaans onderonsje

Ivoorkust heeft zaterdagavond een late overwinning geboekt in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Burkina Faso: 2-1. Het Afrikaanse onderonsje kenmerkte zich door de aanwezigheid van enkele Eredivisionisten. Zo stonden Sébastien Haller en Ibrahim Sangaré aan de aftrap bij Ivoorkust, terwijl Lassina Traoré de spitspositie invulde bij Burkina Faso. Traoré en Sangaré namen twee van de drie doelpunten voor hun rekening. Ook voormalig Ajacieden Bertrand Traoré, de neef van Lassina, en Hassane Bandé speelden mee bij Burkina Faso.

Ivoorkust begon met een licht veldoverwicht aan het duel met Burkina Faso, maar kon niet voorkomen dat de bezoekers na ruim een kwartier spelen op voorsprong kwamen. Edmond Tapsoba had vanaf het middenveld een splijtende pass in huis op Traoré, waarna de spits van Ajax een vrije doorgang genoot richting het doel van Badra Sangaré. Traoré faalde niet en schoot het leer beheerst langs de kansloze doelman in de rechterhoek: 0-1.

Ondanks het feit dat Ivoorkust ook in het tweede bedrijf het initiatief nam, lukte het Burkina Faso vrij eenvoudig op de been te blijven. Pas na ruim zeventig minuten spelen wist Ivoorkust de muur te doorbreken, toen Sangaré bij de tweede paal kon binnentikken na een vrije trap aan de rechterkant van het veld van Max Gradel. De ploeg van bondscoach Patrice Beaumelle drukte vervolgens door en greep in laatste minuut van de blessuretijd alsnog de zege. De ingevallen Amad Diallo mocht in de zesde minuut van de extra tijd aanleggen voor een vrije trap en vond op fraaie wijze de linkerbovenhoek.