Italië speelt indrukwekkende laatste oefenwedstrijd richting het EK

Vrijdag, 4 juni 2021 om 22:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:28

Italië heeft vrijdagavond een overtuigende oefenzege geboekt. In het Stadio Renato Dall'Ara te Bologna was de ploeg van bondscoach Roberto Mancini met 4-0 te sterk voor Tsjechië. Michal Sadílek begon op de bank bij de bezoekers maar mocht ruim tien minuten voor tijd binnen de lijnen komen voor Vladimir Darida. Voor de Italianen, die eerder deze week San Marino met 7-0 versloegen, zit de oefencampagne erop, terwijl Tsjechië het dinsdag nog oefent tegen Albanië.

Niet geheel onverwacht waren het gli Azzurri die het voortouw namen, al ontbrak het in de eerste twintig minuten aan creativiteit en scherpte voor het doel. De Italianen moesten tot tweemaal toe hun adem even inhouden, toen eerst Giorgio Chiellini bebloed op het veld stond en vervolgens Leonardo Bonucci naar de grond ging. Beide centrumverdedigers konden de wedstrijd echter zonder kleerscheuren voortzetten. In de 23ste speelminuut bracht Immobile het scorebord in beweging.

Een afvallende bal belandde aan de rechterkant van het vijfmetergebied voor de voeten van de Lazio-spits, waarna hij via het been van Ondrej Celustka in de korte hoek raak schoot. Op slag van rust verdubbelden de Italianen de voorsprong, nadat eerder Immobile en Lorenzo Insigne al grote mogelijkheden op score-uitbreiding kregen. Nicolò Barella beproefde zijn geluk met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Wederom werd de poging van richting veranderd waardoor de bal binnenviel: 2-0.

Na de thee trok Italië de lijn uit de eerste helft door en liep men nog verder weg bij de hulpeloos ogende Tsjechen. In de 66ste speelminuut tekende Insigne de 3-0 aan. Immobile had een fraaie steekpass in huis, waarna de aanvaller van Napoli de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de verre hoek krulde. Het slotakkoord werd negen minuten later gespeeld door Domenico Berardi. Insigne fungeerde ditmaal als aangever en zette Berardi alleen voor doelman Jiri Pavlenka, die het antwoord schuldig moest blijven op een bekeken stiftbal: 4-0. Het was de achtste keer op rij dat Italië won én de nul hield.

De ploeg van Mancini trapt op 11 juni het EK af tegen Turkije in het Stadio Olimpico. De overige groepswedstrijden van Italië, dat Zwitserland op 16 juni en Wales op 20 juni treft, zullen ook worden gespeeld Rome. De Tsjechische ploeg, verliezend finalist van het EK in 1996, treft Schotland als eerste in Groep D. De ontmoeting staat gepland voor 14 juni op Hampden Park. Verliezend WK-finalist Kroatië is tegenstander nummer twee, op 18 juni in hetzelfde stadion. De wedstrijd waar waarschijnlijk het meeste naar wordt uitgekeken is die tegen Engeland op 22 juni, met Wembley als decor.