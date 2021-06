Olivier Giroud verandert van gedachte en laat AC Milan links liggen

Vrijdag, 4 juni 2021 om 17:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:01

In navolging van Thomas Tuchel heeft ook Thiago Silva zijn contract bij Chelsea verlengd. De Champions League-winnaar meldt vrijdag dat de centrumverdediger nu tot medio 2022 vastligt op Stamford Bridge. De oude verbintenis van de vorig jaar van Paris Saint-Germain overgenomen Silva liep over enkele weken af. Chelsea heeft nu dus de optie gelicht om de samenwerking met minstens een seizoen te verlengen. Enigzins verrassend blijft ook Olivier Giroud Chelsea nog een jaar trouw.

Chelsea-directeur Marina Granovskaia is zeer tevreden over het aanblijven van Silva in West-Londen. "We wisten dat we met hem vorig jaar een speler van wereldklasse hadden aangetrokken. Hij heeft afgelopen seizoen bewezen over ontzettend veel kwaliteiten te beschikken en daarnaast is Thiago van grote invloed op zijn medespelers, zowel binnen als buiten het veld. We hoopten bij zijn komst dat hij nog meer prijzen aan zijn al indrukwekkende palmares zou toevoegen en met het winnen van de Champions League vorige week is dat ook gelukt. We hopen dat Thiago zijn goede vorm doortrekt naar volgend seizoen", zo valt te lezen in de verklaring op de website van Chelsea.

Thiago Silva contract extended. ?? — Champions of Europe ?? (@ChelseaFC) June 4, 2021

Silva maakte vorig jaar transfervrij de overstap van PSG naar Chelsea en in zijn eerste seizoen bij the Blues kwam de 36-jarige verdediger tot 34 optredens in alle competities. In de finale van de Champions League tegen Manchester City (0-1) moest de Braziliaan nog vóór rust noodgedwongen naar de kant met een blessure. In de eindstrijd van de FA Cup tegen Leicester City (0-1 nederlaag) deed Silva wél negentig minuten mee. Hij wist de nederlaag van Chelsea op Wembley echter niet te voorkomen.

Kort na het nieuws over de verlenging van Silva zette ook Giroud zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis bij de Champions League-winnaar. De Franse spits plakt er nog minstens een seizoen aan vast bij Chelsea. "Olivier heeft een groot aandeel gehad in vele glorieuze momenten van deze club. Hij was heel belangrijk bij het veroveren van de FA Cup in 2018, en vergeet ook zijn elf doelpunten niet op weg naar de eindzege van de Europa League in 2019. Olivier blijft maar scoren en we zullen zijn hoofdrol tegen Atlético Madrid op weg naar de winst in de Champions League ook nooit vergeten. Toen we in april over het lichten van de optie in zijn contract spraken was er eigenlijk maar één optie", zo legt Granovskaia uit. Giroud leek op weg naar AC Milan, maar van een overgang richting de Serie A komt het dus niet.

Giroud zag de concurrentie vorig jaar met de komst van Timo Werner behoorlijk toenemen. Frank Lampard en vervolgens Tuchel hadden dan meestal ook geen basisplaats voor hem in petto. Een vertrek leek slechts een kwestie van tijd te zijn, maar beide partijen willen de samenwerking dus toch niet stopzetten. Eerder deze week kwam in de Engelse media naar buiten dat Chelsea al de mogelijkheden onderzoekt om Romelu Lukaku en Erling Braut Haaland binnen te halen. Het is niet duidelijk welke namen daadwerkelijk hoog op het lijstje van Tuchel staan.

Chelsea kwam eerder deze vrijdag met het nieuws over de contractverlenging van Tuchel naar buiten. De Duitse manager kreeg in eerste instantie een contract voor achttien maanden, met de kanttekening dat dit verlengd zou worden wanneer hij beslag zou leggen op de Champions League. Daarmee houdt Chelsea woord en ligt Tuchel nu vast tot medio 2024.