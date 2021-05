‘Mijn verlangen om ooit terug te keren bij PSG heb ik nooit verstopt’

Maandag, 31 mei 2021 om 13:30 • Rian Rosendaal

Serge Aurier lijkt zijn laatste wedstrijd voor Tottenham Hotspur te hebben gespeeld. De 28-jarige rechtsback zinspeelt ondanks een tot 2022 lopend contract op een tussentijds vertrek uit Noord-Londen. Aurier, sinds 2017 onder contract bij Tottenham, maakt er geen geheim van dat hij ooit weer het shirt van Paris Saint-Germain te kunnen dragen. De verdediger speelde tussen 2014 en 2017 al voor de grootmacht uit Parijs.

"Als ik had willen bijtekenen bij Tottenham, dan had ik dat wel gedaan", laat Aurier aan duidelijkheid niets te wensen over in een interview met L'Équipe. "En dat ga ik in de aankomende zes maanden dus ook zeker niet doen." De rechtsbenige vleugelverdediger is na vier seizoenen bij the Spurs toe aan een nieuwe uitdaging. "Ik ben aan het einde van een cyclus gekomen en het is tijd om elders te gaan kijken. Mijn management heeft al een akkoord bereikt met Tottenham over de voorwaarden. We zullen zien wat er de komende tijd gaat gebeuren."

Aurier lijkt wat betreft zijn volgende club een duidelijke voorkeur te hebben: "Ik heb mijn verlangen om op een dag terug te keren naar PSG nooit verstopt. De club zit in mijn hart en ik vind ook dat ik daar vrijuit over mag praten. Aan de andere kant wil ik niet dat de mensen denken dat ik louter met PSG bezig ben. De deur staat voor iedereen open. Maar als ik mocht kiezen, dan is het wel duidelijk dat PSG mijn eerste keus zou zijn", aldus de Tottenham-verdediger.

Tottenham legde in 2017 25 miljoen euro neer voor Aurier, die in de afgelopen vier seizoenen tot 110 duels kwam in het shirt van de Londense club. Hij werd destijds binnengehaald door Mauricio Pochettino, de huidige coach van PSG. Het is de vraag of Aurier bij een eventuele terugkeer in Parijs ook weer te maken krijgt met de Argentijnse trainer. Pochettino zou volgens The Athletic ontevreden zijn bij PSG en een comeback bij Tottenham zeker wel zien zitten.