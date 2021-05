‘Sevilla sorteert voor op vertrek Luuk de Jong en kijkt rond in Baskenland’

Zondag, 30 mei 2021 om 14:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:53

Joselu wordt nadrukkelijk gevolgd door Sevilla, zo weet het Spaanse AS zondag te melden. De 31-jarige spits van Deportivo Alavés zou hoog op het verlanglijstje staan van trainer Julen Lopetegui, die ‘gecharmeerd’ is van de kwaliteiten van de goalgetter. Naar verluidt houdt de Zuid-Spaanse club rekening met een vertrek Luuk de Jong naar PSV.

Volgens de berichtgeving in de sportkrant worden de deuren voor Joselu bij Sevilla geopend, daar ‘De Jong mikt op een terugkeer naar PSV’. Joselu was afgelopen seizoen een vaste waarde bij Alavés, waar hij in 37 wedstrijden 11 keer tot scoren kwam. De spits heeft nog een contract bij de Baskische club tot medio 2022. Er is een ontsnappingsclausule van twintig miljoen euro opgenomen in het contract van Joselu, maar Sevilla verwacht dat er nog wel over de transfersom onderhandeld kan worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het nieuws komt op een opvallend moment, aangezien De Telegraaf eerder deze week al meldde dat PSV 'alles in werk stelt' om De Jong terug te halen naar Eindhoven. De krant schreef dat de spits van Sevilla mogelijk concurrentie zou krijgen van Serdar Azmoun, die in beeld is om over te komen van Zenit Sint-Petersburg. Daar komt nu de berichtgeving rondom Joselu bovenop.

Afgelopen seizoen verloor De Jong de concurrentiestrijd met clubtopscorer Youssef En-Nesyri al. De 35-voudig Oranje-international werd over het gehele seizoen veertien keer ingezet als basisspeler, maar sinds maart gebeurde dat maar vier keer. Bovendien stond De Jong slechts eenmaal negentig minuten op het veld in LaLiga. De dertigjarige aanvaller heeft een contract tot medio 2023 bij Sevilla. Hij kwam in de zomer van 2019 over van PSV voor een bedrag van maximaal vijftien miljoen euro. Volgens het Eindhovens Dagblad is De Jong gelukkig in Sevilla en voelt hij alleen iets voor een terugkeer in het Philips Stadion als hij weg zou moeten bij zijn club.