Rashford woedend door volgestroomde inbox: ‘Hij onderwijst kinderen!’

Donderdag, 27 mei 2021 om 07:23 • Yanick Vos • Laatste update: 07:32

Marcus Rashford heeft op Twitter zijn woede geuit over ‘minstens zeventig racistische berichten’ die hij op social media heeft ontvangen na de verloren Europa League-finale. Manchester United verloor woensdag in het Poolse Gdansk na strafschoppen van Villarreal en na afloop stroomde de inbox van de Engels international vol met haatberichten. Met name een racistisch bericht van een wiskundeleraar vindt Rashford onbegrijpelijk.

“Tot dusver heb ik minstens zeventig racistische opmerkingen geteld op mijn social media-accounts”, schrijft Rashford op Twitter. “Veel succes aan degenen die proberen om me nog slechter te voelen dan ik op dit moment al doe.” Een haatbericht in het bijzonder zorgt voor grote verontwaardiging bij Rashford. “Ik ben meer verontwaardigd dat een van de misbruikers die een berg met apenemoji’s in mijn DM heeft achtergelaten een wiskundeleraar is met een open profiel. Hij onderwijst kinderen!!”

I’m more outraged that one of the abusers that left a mountain of monkey emojis in my DM is a maths teacher with an open profile. He teaches children!! And knows that he can freely racially abuse without consequence… — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) May 27, 2021

Het is niet voor het eerst dat Rashford online racistisch wordt bejegend. Online racisme is al langer een groot probleem in het Engelse voetbal. Eind april besloten alle Engelse voetbalclubs daarom om social media een weekend lang te boycotten. Clubs in de Premier League, Championship, Women’s Super League en Women’s Championship toonden een weekend lang geen online activiteiten om te benadrukken dat platforms als Instagram, Twitter en Facebook meer moeten doen tegen online misdragingen.

De finale tussen Manchester United en Villarreal eindigde na negentig minuten in een 1-1 gelijkspel. Omdat er in de verlenging niet gescoord werd liep het uit op een krankzinnige strafschoppenserie. Alle twintig veldspelers scoorden, waarna ook de keeper van Villarreal raak schoot en David de Gea miste.