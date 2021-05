Ibrahimovic casht zestien miljoen euro; schorsing nog niet van de baan

Woensdag, 26 mei 2021 om 12:44 • Jeroen van Poppel

Zlatan Ibrahimovic heeft afstand gedaan van zijn belang in het wedkantoor Bethard, zo meldt het Zweedse Sportbladet. Enkele weken geleden werd bekend dat de UEFA een onderzoek had gestart naar de 39-jarige spits van AC Milan, die de gokreglementen zou hebben overtreden. Ibrahimovic moet vrezen voor een schorsing tot drie jaar en hoopt die af te wenden met de verkoop van zijn belang in het wedkantoor. Het is volgens de Zweedse krant echter sterk de vraag of een dergelijke straf met het verkopen van de aandelen van de baan is.

Het op Malta gevestigde wedkantoor Bethard heeft in ieder geval een nieuwe eigenaar. De Amerikaanse Esports Entertaiment Group heeft zestien miljoen euro neergeteld om Bethard over te nemen van de Gameday-groep, waar Ibrahimovic middels zijn naamloze vennootschap Unknown AB mede-eigenaar van is. Het bedrijf van Ibrahimovic blijft echter een partner van de Gameday-groep, zo wordt duidelijk uit navraag van Sportbladet. Omdat de Gameday-groep sterk betrokken blijft in de gokindustrie, lijken de problemen voor Ibrahimovic niet over.

Het is volgens Sportbladet sowieso de vraag of de topschutter van AC Milan een schorsing nog kan afwenden. Ibrahimovic speelde immers al verschillende wedstrijden onder de vlag van de FIFA en UEFA terwijl hij belangen had in het wedkantoor Bethard. Daarmee hebben de regelovertredingen al plaatsgevonden. Een lange schorsing zou zeer waarschijnlijk het einde van de voetbalcarrière van Ibrahimovic betekenen. Het onderzoek van de UEFA loopt nog.

De reglementen van de FIFA en de UEFA schrijven voor dat voetballers met financiële motieven in gokbedrijven niet mogen deelnemen aan officiële wedstrijden van beide bonden. Ibrahimovic werd in 2018 via zijn naamloze vennootschap Unknown AB mede-eigenaar van Bethard. De regelgeving van de FIFA en de UEFA op het gebied van ethiek is van kracht op alle wedstrijden die door de bonden worden georganiseerd. Dit betekent dat Ibrahimovic de regels overtrad toen hij eind maart zijn comeback maakte bij de nationale ploeg in de met 1-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd van Zweden tegen Georgië. Ook de regels van de UEFA werden door de 117-voudig international overtreden, daar de aanvalsleider in september 2020 met AC Milan in actie kwam in de met 0-2 gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Shamrock Rovers.