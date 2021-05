Maguire onthult waarom hij Manchester United boven Manchester City koos

Maandag, 24 mei 2021

Het had niet veel gescheeld of Harry Maguire had in 2019 de overstap gemaakt naar Manchester City in plaats van Manchester United. De centrumverdediger, die sinds zijn overgang naar United door het leven gaat als duurste verdediger ter wereld met een transfersom van ruim negentig miljoen euro, heeft in de YouTube-serie The Overlap van Gary Neville onthuld waarom zijn voorkeur destijds uitging naar United.

Zowel Josep Guardiola als José Mourinho was in de zomer van 2019 geïnteresseerd in de diensten van de toenmalig speler van Leicester City. Maguire sprak met beide managers, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan Mourinho en United, dat een recordbedrag betaalde aan Leicester van ruim negentig miljoen euro. "Ik sprak met zowel Manchester City als Manchester United. Maar ik moet zeggen, met alle respect voor City, dat ik ben opgegroeid met United. Ik keek veel wedstrijden op Old Trafford bij een van de grootste clubs ter wereld, zo niet de grootste. Mijn hart heeft dus altijd bij United gelegen."

Als het aan Guardiola had gelegen, was Maguire de defensie van City komen versterken en niet die van de aartsrivaal en stadsgenoot. "Ik heb met hem gesproken over het voetbal dat City speelt en wat hij voor de club betekend heeft", aldus Maguire. "Ik heb veel respect voor Guardiola en de revolutie die hij het voetbal heeft meegegeven, maar mijn keuze viel op United. De mate van interesse die United toonde gaf mij heel veel vertrouwen en geloof. Het feit dat ze ruim een jaar geïnteresseerd in mij waren, geeft wel aan dat ze in mij geloofden en van mij een belangrijk onderdeel van het team wilden maken."

Op het moment dat United voor de eerste keer liet horen van de interesse, stond Mourinho nog aan het roer. "Ik sprak met Vichai Srivaddhanaprabha (wijlen voorzitter Leicester City, red.) en hij zei dat er veel interesse was van United toen Mourinho nog trainer was. Hij zei: 'Geef me een jaar en ik laat je gaan'. Ik heb dus niet echt gepusht. Toen ik hoorde van de interesse wist ik dat ik daarvoor wilde gaan en voor die club wilde spelen. Het was de leeftijd die maakte, ik was 25 jaar toen, dat ik wist dat mijn tijd nog zou komen. Gelukkig heeft Vichai zich aan zijn woord gehouden en had ik een jaar later mijn transfer naar United te pakken."

Maguire geldt dit seizoen als vaste waarde binnen de ploeg van Solskjaer en wist zich met United te plaatsen voor de finale van de Europa League, waarin woensdagavond Villarreal de tegenstander is. Bij een overwinning grijpt United voor het eerst in vier jaar weer een prijs, daar in 2017 voor het laatst een titel aan de prijzenkast werd toegevoegd na de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax (0-2). Het is nog maar de vraag of Maguire woensdag in actie komt. De verdediger kampt met een enkelblessure en moest de afgelopen vier duels van United aan zich voorbij laten gaan.