Tweevoudig CL-winnaar op 31e al jaar clubloos: ‘Soms heb je gewoon pech’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 14:07

Daniel Sturridge won in zijn rijke carrière onder meer de Premier League en tweemaal de Champions League, maar nu zijn oude clubs Chelsea en Manchester City in de finale van het miljardenbal staan, is hij op 31-jarige leeftijd al meer dan een jaar clubloos. Is zijn door een gokschandaal verder afgegleden loopbaan definitief ten einde of mogen we nog een comeback verwachten van de man die Engeland vertegenwoordigde op een Europees- en wereldkampioenschap?

Door Thijs Verhaar

Sturridge stond het laatst onder contract bij Trabzonspor, dat zijn contract opzegde nadat hij in maart 2020 een schorsing van vier maanden kreeg opgelegd vanwege het overtreden van de gokregels. De Engelsman zou in 2018 aan zijn broer Leon hebben geadviseerd om geld in te zetten op een transfer van hem naar Sevilla. Sturridge blijft erbij dat hij hem alleen vertelde dat die club interesse had en zou ook nooit een transfer naar Spanje maken. Hij werd uiteindelijk door Liverpool verhuurd aan West Bromwich Albion, waardoor een eventuele weddenschap alleen maar geld zou hebben gekost. Toch werd hij in 2019 toch schuldig bevonden.

Destijds kreeg hij een straf van zes weken opgelegd, waartegen hij zonder succes in beroep ging. De schorsingsduur en boete van omgerekend 86.000 euro bleven staan, wat voor de Engelse voetbalbond reden was om ook in beroep te gaan. Dit resulteerde in maart 2020 in een verdubbeling van de boete en een verlenging van de schorsing tot vier maanden, waarop zijn Turkse club zijn driejarige contract per direct ontbond. “Ik heb daar zelf mee ingestemd, want ik wil geen geld ontvangen van een team dat ik niet bij kan staan op het veld”, sprak hij in een emotionele video op Instagram.

Ook pleitte hij voor het afschaffen van de mogelijkheid om te gokken op transfers van spelers. “Ik heb een moeilijke tijd gehad sinds dit verhaal speelt en blijf wedkantoren oproepen om met dit soort weddenschappen te stoppen. Het zorgt ervoor dat een professioneel voetballer nooit vrijuit kan praten met vrienden of familie. Dan loop je altijd het risico aangeklaagd te worden en dat moet stoppen. Het tribunaal geeft toe dat ik niet heb gewed en mijn geliefden hebben ook niets ingezet, maar toch word ik gestraft”, sipte de aanvaller. Sturridge besloot de video met de boodschap dat hij enorm baalde van de situatie. Ook dankte hij iedereen voor de steun.

Het woord comeback nam hij in zijn toespraak van ruim tweeënhalve niet in de mond, al wordt hij sinds zijn schorsing geregeld in verband gebracht met clubs uit de Amerikaanse MLS. Hij is inmiddels fulltime woonachtig in zijn huis in Los Angeles en deelt vanuit daar geregeld kiekjes op sociale media waarop te zien is hoe hard hij aan zijn fysiek werkt. Soms zit daar ook een cryptische boodschap bij over ‘het proces volgen’, ‘opladen’ en coming back for everything bij, maar van een serieuze terugkeer lijkt voorlopig geen sprake. Sterker nog: hij haalt tegenwoordig alleen de headlines met een bizar verhaal over zijn gestolen hond.

Zijn huisdier Lucci werd in 2019 meegenomen door inbrekers en de spits loofde een beloning van een kleine 30.000 euro uit voor degene die hem terug zou brengen. Ene Foster Washington zou de dwergkeeshond op straat hebben gevonden en nam contact op toen hij hoorde van het vindersloon, maar claimt nu nog altijd geen cent te hebben ontvangen. Op dinsdag 25 mei maakte TMZ Sports bekend dat Washington een rechtszaak start tegen Sturridge, die afgelopen week nog met zijn keurig netjes thuis afgeleverde hondje te zien was op Instagram.

Sturridge brak in 2007 door bij Manchester City, maar moest plaats maken toen Sheik Mansour zijn intrede deed.

Hoewel zijn carrière nu overduidelijk in een dip zit en misschien zelfs wel definitief ten einde is, heeft hij toch een zeer fraai palmares. In 2007 debuteerde hij bij Manchester City, dat toen nog niet in handen was van Sheik Mansour. Hij verving niemand minder dan Georgios Samaras (oud-sc Heerenveen) en groeide in seizoen 2008/09 uit tot vaste waarde. In dat jaar deed de steenrijke eigenaar uit Qatar zijn intrede en vormde Sturridge een heel aardig spitsenduo met de Braziliaan Robinho. Mansour mikte echter op grotere namen en stond aan het eind van het seizoen toe dat hij voor een som van 7 miljoen euro overstapte naar Chelsea.

Daar werd hij topscorer in het gewonnen toernooi om de FA Cup, maar hij werd in januari 2011 desondanks verhuurd aan Bolton Wanderers, waar hij met acht goals in twaalf wedstrijden liet zien dat hij de Premier League prima aankon. Eenmaal teruggekeerd op Stamford Bridge toonde hij dat ook zo nu en dan in Londen en in Europese duels, maar blessures en drie trainerswissels weerhielden hem van een echt grote doorbraak. Hij mocht dan ook niet invallen toen the Blues in 2012 de Champions League wonnen, maar kreeg toch een medaille omdat hij in eerdere wedstrijden wel een rol had gespeeld.

Sturridge speelde 96 duels voor Chelsea, 160 voor Liverpool, 32 voor Manchester City, 12 voor Bolton Wanderers en 16 voor Trabzonspor.

Zijn echte doorbraak kwam er in Liverpool, waar hij in januari 2013 neerstreek voor een som van 16 miljoen euro. Sturridge scoorde meteen bij zijn debuut tegen Manchester United en vormde in 2013/14 een dodelijk duo met Luis Suarez. De Engelsman maakte 21 treffers en ging met zijn land naar het WK, waar hij tegen Italië scoorde in het openingsduel. In hetzelfde toernooi liep hij echter ook een blessure op en dat was het startschot van een jaar waarin hij van de ene kwetsuur in de andere belandde. In 2015/16 werd hij ondanks knie- en hamstringproblemen toch nog topscorer met dertien goals en reikte hij tot de finale van de Europa League.

De intrede van Jürgen Klopp betekende echter het begin van het einde voor Sturridge, die zijn basisplaats verloor aan Roberto Firmino. Sturrigde zou nog drie jaar blijven en een bijrol vertolken in het steeds verder oprukkende Liverpool, maar een vertrek was uiteindelijk onvermijdelijk. Wel kreeg hij in 2019 nog een tweede Champions League-medaille omdat hij weer deel uitmaakte van het winnende team. In de finale speelde hij echter geen minuut, waardoor hij de eerste Engelsman is die het miljardenbal met twee verschillende teams won en geen minuut in actie kwam in een finale.

Sturridge steeg bij Liverpool tot grote hoogte, maar dolf toch het onderspit toen Jürgen Klopp en Roberto Firmino hun intrede deden op Anfield.

Na zijn transfervrije vertrek bij Liverpool besloot hij de draad op te pakken in Turkije. Hij tekende bij Trabzonspor en bewees daar met zeven goals in zijn eerste vijftien wedstrijden nog altijd te kunnen scoren. De gokschorsing maakte echter een voortijdig einde aan het potentiële droomhuwelijk. Bijna gelijktijdig brak de coronacrisis uit en dat noopt clubs om zuinig te doen, dus zou je denken dat een bewezen doelpuntenmaker die transfervrij op te pikken is, snel aan een nieuwe baan zou komen. Vooral als hij zich online zo bereidwillig toont als Sturridge, maar desondanks heeft hij ruim elf maanden nadat zijn schorsing ten einde kwam nog altijd geen club gevonden.

Voor een deel lijkt dit aan zijn steeds maar terugkerende blessureleed te liggen. In oktober zei hij daarover het volgende tegenover the Independent. “Ik zag laatst een quote van Marco Reus voorbij komen dat hij er veel geld voor over zou hebben om blessurevrij te kunnen voetballen of gewoon nooit meer geblesseerd te zijn. Dat zou ik ook direct doen. Ik zou welk bedrag ook op willen hoesten om dat te kunnen. Ik geef nu al een vermogen uit aan fysio’s en doe al het mogelijke om zo gezond mogelijk te leven. Allemaal om mijn lichaam zo fit mogelijk te houden. Maar je kunt er duizenden euro’s en honderden uren aan spenderen, maar soms heb je gewoon domme pech.”

Op zijn fysieke ongemak na lijkt Sturridge echter volop te genieten van het leven zonder profvoetbal. Hij deelt geregeld kiekjes van zijn gezin, gaat soms op de foto met awardwinnende acteurs en heeft zich ondanks die cryptische hints over een terugkeer ogenschijnlijk allang neergelegd bij het einde van zijn loopbaan. Diverse spitsen bereiken als begin-dertiger hun topjaren, maar Sturridge heeft ze als WK-deelnemer en CL-winnaar al lang en breed achter de rug. Na zo’n lange break gaan clubs van het kaliber Chelsea en Manchester City hem geen aanbieding meer doen en het zij hem vergeven als hij met zijn status zelf past voor de MLS of een club uit de Championship. Hij zal het tegen niemand hardop zeggen, maar het is nu riskanter dan ooit om op een volgende club van Sturridge te wedden.