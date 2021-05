‘Als iemand mij naar Barcelona kan brengen, dan hoor ik het graag’

Maandag, 24 mei 2021 om 06:38 • Yanick Vos • Laatste update: 04:44

NEC keert na vier seizoenen terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer won zondag met 1-2 van NAC Breda in de finale van de Keuken Kampioen Play-offs. Jordy Bruijn had met zijn sterke spel en assist op het openingsdoelpunt een groot aandeel in de promotie. De voormalig jeugdspeler van Ajax kon het succes met de Nijmegenaren na afloop nauwelijks bevatten, zo blijkt uit onderstaande video.

Bruijn excelleert en promoveert met NEC: 'Barcelona lijkt me wel wat'