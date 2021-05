‘Geweldige speler voor Ajax, je kunt een plaagstootje naar Eindhoven uitdelen’

Zaterdag, 22 mei 2021 om 09:15 • Laatste update: 09:26

Mike Verweij denkt dat Ajax inmiddels naar alternatieven voor Kamaldeen Sulemana kijkt. De negentienjarige Ghanese aanvaller van FC Nordsjaelland wordt al langer gelinkt aan een overstap naar Amsterdam, maar er zouden meerdere kapers - onder wie Manchester United - op de kust zijn. Verweij suggereert in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, dat Steven Bergwijn ‘een geweldige speler voor Ajax’ zou zijn.

“Manchester United heeft nog geen bod gedaan, begreep ik”, vertelt Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf, over Sulemana. “Als Ajax snel is en bereid is om te betalen wat Nordsjaelland wil hebben, kunnen ze hem kopen. Ik denk dat ze inmiddels naar alternatieven aan het kijken zijn. Sulemana willen ze beslist hebben. Maar als dat moeilijk wordt, zullen ze moeten doorschakelen. Het is de vraag wat hij moet kosten. Een jaar geleden was dat zes tot zeven miljoen, maar dat zal nu wel meer zijn.”

Verweij krijgt de vraag of Ajax al alternatieven op het oog heeft voor Sulemana. “Weet ik niet. Ik zou Steven Bergwijn een heel goed alternatief vinden, al speelde hij afgelopen week wel. Ik zou dat een geweldige speler voor Ajax vinden en je kunt ook een plaagstootje naar Eindhoven uitdelen. Een speler die PSV verkocht heeft nu terughalen naar de Eredivisie. Dat heeft PSV natuurlijk andersom met Malen gedaan. Vanuit de jeugd van Ajax naar Engeland gegaan en teruggehaald door PSV.”

Bergwijn werd voor hij in januari 2020 PSV verruilde voor Tottenham Hotspur al gelinkt aan Ajax. “Dat is niet iets waarover op dit moment binnen Ajax gedacht wordt, voor zover ik weet”, benadrukt Verweij. De 23-jarige Bergwijn, voor wie Tottenham dertig miljoen euro betaalde, speelde voorlopig vijftig wedstrijden voor de Engelse club, waarin hij goed was voor vier doelpunten en acht assists. Dit seizoen kan hij lang niet altijd rekenen op een basisplaats, maar hij heeft wel een plek gekregen in de voorselectie van Oranje voor het EK van komende zomer.