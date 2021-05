‘Gareth Bale wil opvallend snel punt zetten achter voetballoopbaan’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 22:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

Gareth Bale is van plan om volgend jaar zomer een punt te zetten achter zijn voetbalcarrière, zo is de overtuiging van AS. De 31-jarige aanvaller keert na het EK met Wales terug bij Real Madrid, dat hem dit seizoen uitleent aan Tottenham Hotspur. Bale wil zijn laatste contractjaar uitdienen in de Spaanse hoofdstad en dan stoppen.

Het was afgelopen zomer in het belang van zowel Bale als Real Madrid dat beide partijen akkoord gingen met een verhuurperiode bij Tottenham. Bale wilde speeltijd opdoen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen voorbereiden op het EK, terwijl Real Madrid vanwege de pandemie noodzaak had om te besparen op de loonlasten. Bale staat in Spanje voor dertig miljoen euro bruto per jaar op de loonlijst.

Bale kende een valse start bij Tottenham en liep vroeg in het seizoen een spierblessure op. Na zijn herstel bleef de Welshman volgens AS angstig om terug te vallen in nieuwe spierblessures en liet hij een speciaal trainingsschema opstellen. Bale traint in Londen niet meer dan drie dagen in de week en neemt geen deel aan sprintoefeningen. Daarnaast ziet de vleugelspits het volgens de Spaanse sportkrant niet langer zitten om meer dan één wedstrijd in de week te spelen.

Dit seizoen kwam Bale inderdaad zelden tweemaal in de week in actie voor Tottenham. Grote wedstrijden in de Premier League liet de buitenspeler veelal aan zich voorbij gaan: Manchester City (een duel speelde hij niet, de andere duels 18 en 23 minuten), Chelsea (driemaal kwam hij niet in actie), Manchester United (een duel speelde hij niet, het andere 8 minuten), Liverpool (een duel speelde hij niet, het andere 9 minuten).

Bale blonk vooral uit tegen op papier mindere tegenstanders als Burnley, Crystal Palace, Southampton en in de Europa League tegen Wolfsberger AC en LASK. In de Premier League had hij slechts 10 van de 37 gespeelde duels een basisplaats. In totaal kwam hij 19 competitieduels in actie, waarin hij goed was voor 9 goals en 2 assists. Zondag volgt de laatste wedstrijd van het seizoen voor Tottenham, waarin tegen Leicester City een ticket voor de Europa League dan wel Conference League op het spel staat.

Bale stelde zijn seizoen dus volledig in op het aanstaande EK, dat bovenaan zijn prioriteitenlijst staat. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid het laatste landentoernooi waarop de aanvaller te zien zal zijn. Wales speelt op het EK in de groepsfase tegen Turkije, Italië en Zwitserland. In 2016 bereikte Bale met Wales verrassend de halve finale van het EK. In die ronde bleek Portugal te sterk.