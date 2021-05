Alaba spreekt in emotionele afscheidsvideo zeer lovend over Van Bommel

Vrijdag, 21 mei 2021 om 21:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:06

Het afscheid van David Alaba bij Bayern München komt steeds dichterbij. De vleugelverdediger, die in februari bekendmaakte de club na dertien jaar te verlaten, werd door de Duitse landskampioen verrast met een afscheidsvideo met persoonlijke boodschappen van vrienden, familieleden en oud-collega's. Ook Mark van Bommel, die aanvoerder was toen Alaba doorbrak in het eerste elftal, richtte zich met een dankwoord tot de verdediger. Niet veel later liet Alaba de emoties de vrije loop, toen zijn ouders uitspraken trots op hem te zijn.

Van Bommel en Alaba speelden tussen juli 2008 en januari 2011 tweeënhalf seizoen samen in het eerste van Bayern. Samen wonnen ze in het seizoen 2019/10 de nationale dubbel in Duitsland, al speelde de jonge Alaba in dat jaar nauwelijks een rol van betekenis. "Het is bijzonder dat je zo lang bij de club hebt gezeten", begint Van Bommel zijn woorden. "Ruim tien jaar. Je hebt een goede tijd gehad en meerdere prijzen gewonnen met onder meer de Champions League. Het is knap hoe jij je ontwikkeld hebt in al die jaren. Ik wens je heel veel succes, pas goed op jezelf en ik hoop dat je ooit fatsoenlijke kleren zult dragen. Veel plezier en succes, ik zal je blijven volgen."

In de video komen verschillende oud-ploeggenoten en oud-trainers voorbij die in het verleden samenwerkten met Alaba. De Oostenrijker voelt zich vereerd met Van Bommel samen te hebben gespeeld. "Ik heb veel geleerd van Mark van Bommel", vertelt Alaba. "Wat het betekent om een leider te zijn bijvoorbeeld. Zowel binnen als buiten de lijnen. Mark was een speler waar je veel plezier mee kon hebben in de kleedkamer, hij was heel grappig. Hij is heel ontspannen, ik had een goede klik met hem. Ik kon altijd bij hem terecht met vragen en kreeg altijd een antwoord."

In totaal zou Van Bommel vierenhalf jaar het shirt van Bayern dragen, alvorens hij in januari 2011 overstapte naar AC Milan. Alaba speelde vanaf 2011 onafgebroken in het eerste elftal. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. "Mark was iemand die heel veel eiste van mij tijdens de trainingen. Dat lag mij heel goed, omdat ik altijd beter wilde worden. Het maakte hem niet uit hoe oud ik was, dat was heel prettig voor mij. Ik ben hem dankbaar voor het feit dat hij altijd eerlijk is geweest. Zoals ik zei, hij was een ongelooflijk goede aanvoerder", besluit Alaba.