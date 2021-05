Ryan Gravenberch verkozen tot Talent van het Jaar in de Eredivisie

Dinsdag, 18 mei 2021 om 17:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:59

Ryan Gravenberch heeft de Johan Cruijff Prijs dinsdagmiddag in ontvangst genomen. De negentienjarige middenvelder van Ajax werd benoemd tot Talent van het Jaar in de Eredivisie en kreeg de trofee uitgereikt op het Cruijff Court in het Amsterdamse Betondorp, waar de naamgever van de prijs opgroeide. Gravenberch volgt Angeliño op, die in 2019 de laatste winnaar van de trofee was. Vorig jaar werd vanwege de voortijdige beëindiging van het seizoen geen winnaar aangewezen.

Gravenberch is de achttiende speler van Ajax die benoemd wordt tot Talent van het Jaar in de Eredivisie. PSV (acht) en Feyenoord (vier) leverden aanzienlijk minder winnaars. De laatste winnaar namens Ajax was Matthijs de Ligt in 2018. Dit seizoen speelde Gravenberch 47 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 5 keer scoorde en 6 assists gaf. Hij werd vrijdag opgenomen in de voorlopige EK-selectie van Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

John Heitinga, trainer van Ajax Onder-18, reikte de trofee dinsdag uit aan de jeugdexponent van Ajax. De jury bestond dit jaar uit Wim Jonk, Erik ten Hag, Dick Advocaat, Pascal Jansen, Pierre van Hooijdonk, Leonne Stentler, Frank Rijkaard, Youri Mulder, Willy Dullens, Kenneth Perez, Khalid Boulahrouz, Rafael van der Vaart, Danny Buijs en Frank de Boer. Als winnaar krijgt Gravenberch vanuit de Johan Cruyff Foundation de mogelijkheid om een Cruyff Court aan te leggen op een locatie naar keuze.

De middenvelder troefde dertien concurrenten af in de strijd om de prestigieuze titel: Jurriën Timber, Devyne Rensch, Brian Brobbey (allen Ajax), Owen Wijndal, Myron Boadu, Calvin Stengs (allen AZ), Cody Gakpo, Jordan Teze, Donyell Malen (allen PSV), Joey Veerman (sc Heerenveen), Abdou Harroui (Sparta), Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia (beiden Feyenoord) waren eveneens genomineerd.

Maandag werd Gravenberch door de technische staf van Ajax al gekozen tot Talent van het Jaar van de club. Hij ontving de bijbehorende Marco van Basten Award uit handen van Erik ten Hag en werd de opvolger van Sergiño Dest, die afgelopen zomer vertrok naar Barcelona.