Müller en Hummels terug bij Duitsland; EK-droom Gosens komt uit

Woensdag, 19 mei 2021 om 12:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:27

Scheidend bondscoach Joachim Löw heeft de voorlopige EK-selectie van Duitsland naar buiten gebracht. Thomas Müller en Mats Hummels keren zoals verwacht terug bij de wereldkampioen van 2014. Eerder deze week moesten Marc-André ter Stegen en Marco Reus door blessures definitief een streep zetten door de eindronde. Het keepersgilde van die Mannschaft bestaat nu naast Manuel Neuer uit Bernd Leno en Kevin Trapp. Voor Philipp Max en Amin Younes is geen plek weggelegd in de 26-koppige selectie voor het EK.

Müller kwam in november 2018 voor het laatst in actie voor Duitsland, dat destijds met 2-2 gelijkspeelde tegen Nederland. Nadien wilde Löw verjongen bij de nationale ploeg, waardoor er naast Müller geen plaats meer was voor Hummels en Jérôme Boateng. Ruim twee jaar later, en kort voor de start van het EK heeft de bondscoach zich dus bedacht. Müller, wereldkampioen met Duitsland zeven jaar geleden, en Hummels mogen zich derhalve opmaken voor het EK van deze zomer.

Voor Max en Younes is er dus minder goed nieuws. Het tweetal maakte bij de start van de kwalificatiecyclus richting het WK in Qatar nog deel uit van de selectie, maar het EK gaat dus aan hun neus voorbij. Voor de linksbackpositie krijgt Robin Gosens de voorkeur boven Max. Marcel Halstenberg (RB Leipzig) is daarnaast ook een optie. In de voorhoede is er verrassend genoeg plaats voor Jonas Hofman (Borussia Mönchengladbach).

Duitsland speelt al zijn wedstrijden in de Allianz Arena van Bayern. Er is in groep F gelijk sprake van een serieuze test, met Frankrijk als eerste tegenstander op 15 juni. Wat volgt is de kraker tegen regerend Europees kampioen Portugal op 19 juni. Duitsland sluit de groepsfase af op 23 juni tegen underdog Hongarije.

De volledige selectie van Duitsland:

Doel: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verdediging: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern München)

Middenveld: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach),

Aanval: Serge Gnabry (Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern München), Kevin Volland (AS Monaco) en Timo Werner (Chelsea)