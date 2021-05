Wolfsburg zeker van Champions League ondanks fraaie goal van Kluivert

VfL Wolfsburg is volgend seizoen voor het eerst sinds 2015/16 actief in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Wout Weghorst, die negentig minuten binnen de lijnen stond, speelde met 2-2 gelijk tegen RB Leipzig en kan een plek in de top vier van de Bundesliga daardoor niet meer mislopen. Die Roten Bullen, die mede dankzij een doelpunt van basisspeler Justin Kluivert een 0-2 achterstand wegpoetsten, weten zich tegelijkertijd met nog één speelronde te gaan verzekerd van de tweede plaats achter kampioen Bayern München.

Wolfsburg was voorafgaand aan het bezoek aan nummer twee Leipzig al officieus zeker van een plek in de Champions League van volgend seizoen. De voorsprong op nummer vijf Eintracht Frankfurt bedroeg al drie punten, terwijl het doelsaldo (27 om 14) flink in het voordeel is van die Wölfe. Met een punt in Leipzig zou Wolfsburg zeker zijn van een Champions League-ticket en de formatie van trainer Oliver Glasner ging uitermate voortvarend van start, want al na twaalf minuten stond er een voorsprong op het scorebord.

Maximilian Philipp controleerde een pass van Maximilian Arnold en nam de omhoog stuitende bal in een keer op de pantoffel, waarna het leer achter de kansloze doelman Péter Gulácsi in de kruising plofte. In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Philipp met zijn tweede treffer van de avond de marge in de Red Bull Arena, waar Weghorst in de eerste helft de paal raakte. Na matig uitverdedigen van Leipzig combineerde Wolfsburg razendsnel naar het strafschopgebied. Ridle Baku vond vanaf de rechterkant van het veld Philipp bij de eerste paal, waar hij voor Ibrahima Konaté kwam en de bal tegen de touwen tikte.

Leipzig slaagde er kort na rust al in om de spanning terug te brengen in de wedstrijd Marcel Sabitzer vond de doorgelopen Kluivert binnen het strafschopgebied. De Nederlandse aanvaller ontdeed zich met een fraaie kapbeweging van Kevin Mbabu en stuurde daarmee direct doelman Koen Casteels de verkeerde kant op, waardoor hij een vrije hoek voor het uitzoeken had. Kort daarna dook Kluivert na een lange pass van Sabitzer andermaal op in het strafschopgebied, maar deze keer was zijn aanname niet voldoende en kon Casteels daardoor tijdig ingrijpen.

Leipzig voerde de druk op en kreeg een kwartier voor het einde een buitenkans om op gelijke hoogte te komen. Amadou Haidara haalde met een sliding de bal weg voor de voeten van Paulo Otávio, die daardoor de ingevallen middenvelder van RB Leipzig raakte. Scheidsrechter Felix Zwayer werd naar het scherm geroepen door de VAR en besloot een strafschop te geven, die door Sabitzer werd benut. In de slotfase kwam er in de gelijke stand geen verandering meer, waardoor RB Leipzig zijn puntentotaal naar 61 tilt. Borussia Dortmund en Wolfsburg volgen met 57 punten, waardoor de ploeg van de naar Bayern vertrekkende trainer Julian Nagelsmann zeker is van de tweede plaats.