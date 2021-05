Van Ginkel bezorgt PSV definitief CL-ticket met eerste goal in 1135 dagen

Zondag, 16 mei 2021 om 16:20 • Rian Rosendaal

PSV eindigt het seizoen in de Eredivisie definitief op de tweede plaats. Trainer Roger Schmidt zag zijn ploeg met 1-1 gelijkspelen tegen FC Utrecht en men kan daardoor niet meer worden voorbijgestreefd door AZ. De Alkmaarders wonnen met 5-0 van Heracles Almelo en komen daarmee op 71 punten, een punt achter de concurrent uit Eindhoven. Het doelsaldo van PSV is daarnaast ook een stuk beter (acht doelpunten), waardoor het ticket voor de voorronde van de Champions League voor volgend seizoen definitief binnen is.

Een geweldige beginfase was het allerminst in De Galgenwaard. PSV kreeg pas in de 24ste minuut de eerste grote kans van de wedstrijd. Cody Gakpo benutte zijn snelheid en bediende Eran Zahavi vervolgens op maat. De spits van PSV faalde echter in kansrijke positie. De openingstreffer viel acht minuten voor het rustsignaal aan de andere kant. Een bekeken vrije trap van Simon Gustafson kwam terecht bij Sander van de Streek, die zijn elfde treffer van het seizoen liet noteren. Het leek even of de bal nog werd aangeraakt door Armando Obispo, maar desondanks kreeg de Utrecht-middenvelder het doelpunt op zijn naam.

PSV ging derhalve met een achterstand de rug in. De break leek wonderen te doen voor de ploeg van Schmidt, want vijf minuten na de hervatting was de gelijkmaker van Marco van Ginkel een feit. Het was overigens het eerste doelpunt van de aanvoerder van PSV sinds 7 april 2018, 1135 dagen geleden. Destijds scoorde Van Ginkel ook in het shirt van de Eindhovense club. Schmidt paste enkele minuten later zijn eerste wissel van de ontmoeting met Utrecht toe: Yorbe Vertessen maakte plaats voor Joël Piroe.

Met nog ruim tien minuten op de klok schoot Zahavi maar net naast. Korte tijd later gunde Schmidt Shurandy Sambo zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. De negentienjarige vleugelverdediger nam de plaats in van Obispo. Adrián Dalmau had Utrecht met nog enkele minuten op de klok nog de volle buit kunnen bezorgen. De Spaanse aanvaller wist doelman Yvon Mvogo echter niet te verschalken met zijn schot van dichtbij. PSV leek het gelijkspel wel prima te vinden en de nummer twee in de Eredivisie mag zich nu gaan opmaken voor de tweede kwalificatieronde van de Champions League.