Winnend Napoli stoot Juventus weer van Champions League-positie

Zondag, 16 mei 2021 om 14:28 • Daniel Cabot Kerkdijk

Napoli heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om een toegangsbewijs voor de Champions League. Het team van trainer Gennaro Gattuso won met 0-2 bij Fiorentina en neemt daardoor weer de derde plaats in de Serie A in. De zege van Napoli is slecht nieuws voor Juventus, dat zaterdag met 3-2 van Internazionale won en door de overwinning van de Napoli weer op een vijfde plaats is terug te vinden.

De doelpunten van Napoli vielen na rust. Lorenzo Insigne zag een inzet vanaf elf meter gestopt worden door doelman Pietro Terracciano, maar in de rebound was de Italiaan wel trefzeker: 0-1. Insigne raakte naderhand ook nog de paal én nam het voorbereidende werk bij de 0-2 voor zijn rekening. Een schot van Piotr Zielinski werd door Lorenzo Venuti van richting veranderd en betekende de eindstand in Florence.

Gooaaal Napoli! ??

Lorenzo Insigne mist in eerste instantie de penalty, maar schiet in de rebound toch nog de 1-0 binnen ??#ZiggoSport #SerieA #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/8J3mPzYXOd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 16, 2021

AC Milan komt zondagavond thuis in actie tegen Cagliari. De club uit Milaan heeft evenveel punten als Juventus en houdt de afgetreden landskampioen voorlopig door een beter onderling resultaat achter zich. Bij een zege op Cagliari zijn i Rossoneri zeker van deelname aan de Champions League.

Juventus, dat volgende week in de laatste speelronde Bologna bezoekt, moet vooral hopen op een misstap van Napoli, dat dan Hellas Verona ontvangt. Landskampioen Internazionale en nummer twee Atalanta zijn al zeker van de Champions League. Voor Juventus dreigt na het mislopen van de landstitel nu ook nog eens deelname aan de Europa League.