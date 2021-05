Kökçü: ‘Het is normaal een heel lieve jongen, maar hij was nu echt boos’

Donderdag, 13 mei 2021 om 19:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:17

Het gelijkspel tegen Heracles Almelo voelt voor Orkun Kökçü als een nederlaag. De middenvelder van Feyenoord opende de score in de tweede helft, maar zag Heracles uit een discutabele strafschop langszij komen. Scheidsrechter Jeroen Manschot nam contact tussen Ismail Azzaoui en Eric Botteghin waar en wees naar de stip. VAR Luca Cantineau steunde het besluit, maar Kökçü heeft zijn bedenkingen.

"In de wedstrijd dacht ik al meteen: dit is heel licht", vertelt de talentvolle spelmaker van Feyenoord op de persconferentie. "In de kleedkamer hoorde ik dat het eigenlijk geen penalty was in onze beleving. Voor de rest kan ik er eigenlijk niets over zeggen. Het is echt zuur dat de penalty zo valt. Als je ziet dat Eric zo boos is en door zijn stekker gaat, wat hij normaal gesproken nooit doet, want het is een heel lieve jongen, dan weet je wel dat het heel licht was."

Feyenoord moet via de play-offs proberen Europees voetbal veilig te stellen, want de vierde plek is door het puntenverlies uit zicht. "We gingen erin met het idee dat we zelf de laatste twee wedstrijden moesten winnen", geeft Kökçü aan. "Dat zag je denk ik wel terug in de beleving en de inzet van ons. Maar we hebben niets aan een 1-1 gelijkspel. We moesten zelf twee keer winnen zodat we na de wedstrijden konden kijken hoe de andere teams het deden, maar doordat je hier gelijkspeelt is het al over."

Dick Advocaat merkte eveneens atypische woede bij Botteghin. "Eric is normaal gesproken een heel rustige jongen. Maar hij is echt heel boos", zei de trainer, die er niet aan twijfelt dat de strafschop onterecht was. "Inmiddels heb ik het moment drie keer gezien. Die jongen van Heracles struikelt echt over zijn eigen benen. Ik vond Manschot echt wel goed fluiten, maar dit soort cruciale fouten mag een scheidsrechter niet maken."