Zinédine Machach bedreigt Devyne Rensch: ‘In the streets, I kill you my friend’

Donderdag, 13 mei 2021 om 16:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:36

Zinedine Machach en Devyne Rensch zijn donderdagmiddag tijdens de wedstrijd tussen Ajax en VVV-Venlo betrokken geraakt bij een opmerkelijk opstootje. VVV-middenvelder Machach en Ajax-verdediger Rensch vochten in eerste instantie in een normaal ogend duel om de bal, maar daarna sloeg de vlam in de pan. "In the streets, I kill you my friend", beet Machach daarbij Rensch toe.

Na een onderling duel om de bal, waar weinig aan de hand leek, gingen Rensch en Machach dreigend tegenover elkaar staan. De verdediger van Ajax deelde een duw uit aan de Fransman, die tegen het gras ging. Vervolgens ontstond een woordenwisseling, waarbij Machach duidelijk hoorbaar naar Rensch riep: "In the streets, I kill you my friend." Scheidsrechter Dennis Higler riep de kemphanen bijeen en maande ze tot rust. Kaarten werden niet gegeven.

Commentator Leo Oldenburger reageert hoogst verontwaardigd op de bedreiging van Machach. "'In the streets, I kill you my friend'? Is dat werkelijk waar de tekst?", vraagt de verslaggever van ESPN zich af. "Serieus... Dit is toch geen manier van praten? Nee, dat is een lekker voorbeeld. Het zal misschien wel vaker gezegd worden zoiets, maar dit... Het is eigenlijk schandalig dat dat gezegd wordt. Maar hij zei wel 'my friend', dat is dan weer respectvol."