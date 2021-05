‘Ik heb heel veel aangeboden gekregen: een kratje, 100 euro in café De Spaan’

Donderdag, 13 mei 2021 om 08:03

Helmond Sport verstoorde woensdagavond het feestje van De Graafschap. Na een 0-0 gelijkspel op De Vijverberg en een 0-1 overwinning van Go Ahead Eagles op Excelsior gaat de ploeg van trainer Kees van Wonderen aan de haal met het tweede Eredivisie-ticket. Orhan Dzepar vertelt voor de camera van ESPN dat hij voorafgaand aan het duel met De Graafschap het nodige in het vooruitzicht gesteld kreeg als Helmond Sport een resultaat zou halen in Doetinchem.

Dzepar stond tussen 2014 en 2019 onder contract bij Go Ahead Eagles, alvorens hij de overstap naar Helmond Sport maakte. “Het is heel lekker, een feestje verstoren. De wedstrijd? Het was kort gezegd veel strijd. Het leek niet echt op voetbal, maar dat hadden we van tevoren wel verwacht. Zeker na de regen. We wisten dat ze gelijk gingen drukken, toen hadden we het even moeilijk.”

Wat een feest, wat een afsluiter van een geweldige dag voor GA Eagles. "Helmond Bedankt". Volksfeest in Deventer na promotie. #excgae @GAEagles pic.twitter.com/DihMQmeQob — Dennis Arentsen (@DennisArentsen) May 13, 2021

“Ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken”, gaat de 24-jarige middenvelder verder. In aanloop naar het duel met De Graafschap had hij contact met ‘een vriend’ bij Go Ahead Eagles. “Hij heeft vooraf gezegd dat wij er vol voor moesten gaan. Ik heb heel veel aangeboden gekregen, van allerlei mensen. Een kratje, honderd euro in café De Spaan in Zutphen. Die man is een groot Go Ahead-fan en ik kwam daar vroeger weleens. Die stuurde me een berichtje. Noem maar op, ik heb echt wel twintig berichtjes gekregen.”

De doelpuntloze remise in Doetinchem zorgde voor uitzinnig vreugde bij Go Ahead en in Deventer. “Dit is bizar. De adrenaline stroomt door mijn hele lichaam. Fucking hell! Ik besef het niet eens. Wat ben ik trots op Go Ahead... Dit was mijn laatste wedstrijd voor de club (Beukema gaat naar AZ, red.) en dit was een droom en stiekem ook wel een klein beetje mijn doel. En nu is het gelukt… Daar ben ik zó trots op!”, geeft Sam Beukema te kennen in gesprek met ESPN. Nadat de promotie zeker was, stroomde de binnenstad van Deventer vol met supporters. De spelersbus werd diep in de nacht ontvangen door de fans.

“Je zit drie kwartier, vijftig minuten te wachten. En dan promoveren... Een ongelooflijk succes en een heel groot ding voor de club. Het wordt volgens mij één groot feest. Dit is geweldig”, voorspelde Van Wonderen al, toen Go Ahead nog in Rotterdam was. “Misschien moeten we eens een boek schrijven over wat er allemaal is gebeurd. Go Ahead de Eredivisie in: niet normaal... We hebben met zijn allen het onmogelijke gepresteerd.”