UEFA slaat Kuipers en Makkelie over voor finale Champions League

Woensdag, 12 mei 2021 om 17:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:00

Björn Kuipers en Danny Makkelie zijn overgeslagen door de UEFA bij de aanwijzing van de scheidsrechter voor de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea op 29 mei in Istanbul. Voor de eindstrijd in Turkije is namelijk gekozen voor de 44-jarige Spanjaard Antonio Miguel Mateu Lahoz, zo is woensdag wereldkundig gemaakt door de Europese voetbalbond. Hij was in 2018 bij de finale tussen Real Madrid en Liverpool (3-1) in Kiev nog de vierde official.

Voor Kuipers blijft daarmee een vierde Europese finale uit. De Nederlandse toparbiter werd in 2013 aangewezen voor de finale van de Europa League tussen Benfica en Chelsea (1-2) in de Johan Cruijff ArenA. Een jaarlater kreeg hij de leiding over de eindstrijd in het miljardenbal tussen Real Madrid en Atlético Madrid (4-1 na verlenging). Vier jaar later, in 2018, was hij de scheidsrechter bij de ontmoeting tussen Atlético Madrid en Olympique Marseille (3-0) in de finale van de Europa League. In de halve finale van deze editie van de Champions League werd Kuipers aangesteld voor de returnwedstrijd tussen Manchester City en Paris Saint-Germain (2-0) van begin mei. Hij werd toen na afloop beschuldigd van grof taalgebruik.

"We hebben het vaak over respect voor scheidsrechters, maar de scheidsrechter zei 'fuck off' tegen Leandro Paredes. Als wij dat doen, krijgen we een schorsing van drie of vier wedstrijden", zie de verbaasde Ander Herrera na afloop van het duel in Engeland in gesprek met RMC Sport. Verratti zei dat Kuipers tegen hem uitviel "De scheidsrechter zei een paar keer 'fuck you' tegen me. Als ik dat doe, word ik voor tien wedstrijden geschorst. Ik praat tijdens een wedstrijd veel met de scheidsrechter, maar zeg nooit 'fuck you'" Na afloop was op televisiebeelden te zien dat Mauricio Pochettino, de trainer van PSG, verhaal ging halen bij de arbitrage. Volgens Ziggo Sport-analist Marco van Basten floot de arbiter uit Oldenzaal echter goed. "Kuipers is bij de les gebleven. Hij heeft strak gefloten. Als de wedstrijd door was gegaan had hij misschien wel twaalf gele kaarten gegeven, want zo'n wedstrijd was het. Je moet consequent zijn."

Makkelie was net als Kuipers ook actief in de halve finale in de Champions League, bij de heenwedstrijd tussen Real Madrid en Chelsea (1-1). De UEFA gaat echter ook aan hem voorbij wat betreft de finale in Instanbul. Kuipers en Makkelie zijn desondanks wél geselecteerd voor het naderende EK. In geval van nood kan één van de scheidsrechters zelf op een wedstrijd van het Nederlands elftal worden gezet, zo bracht de UEFA vorige week naar buiten.

De UEFA slaat het Nederlandse duo ook over voor de finale van de Europa League tussen Manchester United en Villarreal op 26 mei in het Poolse Gdansk. De Fransman Clément Turpin is gekozen voor de eindstrijd van later deze maand. Pol van Boekel zal als VAR fungeren. Turpin was eerder dit seizoen de scheidsrechter bij het duel tussen PSV en Olympiacos (2-1) in de tweede ronde van de Europa League.