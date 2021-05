El Ghazi deelt walgelijke berichten: ‘Dit is waarom we sociale media boycotten’

Dinsdag, 11 mei 2021 om 19:26

Anwar El Ghazi heeft dinsdagavond via Instagram een reeks beledigende berichten gedeeld die hij van een gebruiker heeft ontvangen. De aanvaller van Aston Villa wordt in de berichten uitgescholden en doodgewenst. "Dit is waarom we sociale media boycotten", schrijft El Ghazi bij zijn post op Instagram Stories.

Een gebruiker met een open profiel, afgaande op zijn profielinformatie en inmiddels afgeschermde foto's een jonge jongen uit Israël, noemde El Ghazi 'a piece of shit', begeleid met poepemoji's, noemde hem 'lelijk en dom' en wenste hem dood. "Welkom in onze wereld, waarin we dagelijks met dit soort berichten te maken krijgen", schrijft El Ghazi. Eerder op de dag sprak hij zich uit voor de Palestijnse zaak na raketaanvallen tussen Israël en de Gazastrook. El Ghazi deelde een bericht met de tekst: "Je hoeft geen moslim te zijn om op te staan voor Gaza, je hoeft slechts een mens te zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Engels voetbal was eerder deze maand voor vier dagen verenigd in een boycot van sociale media. De clubs uit de Premier League, de English Football League en de Women’s Super League zwegen op platformen als Facebook, Twitter en Instagram. El Ghazi deed als speler van Aston Villa mee aan die boycot.

Schrijf een notitie bij deze foto