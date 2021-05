Eran Zahavi is strijdbaar en maakt het seizoen gewoon af bij PSV

Dinsdag, 11 mei 2021 om 11:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:10

Eran Zahavi is niet van plan om Nederland tijdelijk te verlaten. De aanvaller van PSV meldt dinsdagochtend via Instagram dat hij sowieso het seizoen afmaakt in Eindhoven, ondanks het feit dat de clubleiding hem had aangeboden om vrijaf te nemen. De vrouw en kinderen van Zahavi waren zondag het slachtoffer van een brutale overval in hun woning in Amsterdam. Desondanks laat de spits zich door het incident niet wegjagen. PSV komt dit seizoen nog twee in actie in de Eredivisie.

"Ik wil iedereen bedanken voor de steun richting mijn vrouw en kinderen en het is belangrijk voor ons om duidelijk te maken dat we dit zeer waarderen en ons ook erg geliefd voelen in Nederland ", zo schrijft Zahavi op Instagram. "Gisteren heeft de burgemeester van Amsterdam (Femke Halsema, red) de familie gebeld en gesteund en dat is niet iets vanzelfsprekends. We willen de geruchten graag stoppen, want we gaan nergens heen. We zullen tot het einde van het seizoen blijven om onze missies hier te voltooien! Ik wil iedereen in Israël die ons liefheeft ook hartelijk bedanken."

"Shai (de vrouw van Zahavi, red.) zal over de zaak praten en alles op orde brengen als ze denkt dat daar de tijd rijp voor is. Mijn lieve vrouw Shai, ik wist al dat je sterk was, maar na deze zaak blijkt dat je nog véél sterker bent dan ik voor mogelijk had gehouden. Je betekent heel veel voor ons en de meeste dank gaat uit naar jou. We houden ontzettend veel van je", zo besluit Zahavi, die maandagavond dus contact had met Halsema. "Ik heb vanavond gebeld met de familie Zahavi”, liet de burgemeester weten op Instagram. “Zij zijn slachtoffer van een brute en gruwelijke overval. Onze stad moet juist een veilig en fijn thuis zijn voor internationals als Eran en mevrouw Zahavi en hun kinderen. Het is gruwelijk als criminelen hen hiervan beroven. Politie en justitie doen vol op onderzoek. Namens de stad heb ik mijn medeleven geuit.”

De Telegraaf beschreef in een uitgebreide reconstructie wat er zich zondag afspeelde in het huis van de familie Zahavi. Als Shay Zahavi, de vrouw van de spits van PSV, zondagmiddag de voordeur opent, stormt de eerste overvaller direct naar binnen. Hij overmeestert de Israëlische en dan betreedt ook een tweede overvaller de villa. Ook de drie jonge kinderen worden betrokken in de overval. Zij worden samen met hun moeder vastgetapet. De overvallers zijn verbaal en fysiek zeer gewelddadig. Ze willen geld en sieraden zien. Als het ze niet snel genoeg gaat besluiten ze de schaar in het haar van Shay te zetten.

De overvallers waanden zich totaal veilig in de villa van Zahavi. "Ze namen alle tijd", zegt een bron tegenover de krant. "Een inbreker slaat zijn slag binnen een paar minuten omdat hij bang is te worden ontdekt. Deze twee overvallers voelden zich veilig in huis en wekten geen moment de indruk haast te hebben." Snel nadat de indringers hun buit hadden verzameld en waren vertrokken wist de vrouw van Zahavi zich te bevrijden. De politie was snel ter plaatse en startte direct een groot onderzoek.