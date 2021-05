Spelers van Internazionale worden ‘gestraft’ voor behalen van kampioenschap

Maandag, 10 mei 2021 om 20:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:23

Steven Zhang heeft de voltallige selectie van Internazionale gevraagd een salarisoffer te doen, zo meldt Sky Italia. De voorzitter geeft aan dat de spelers salaris moeten inleveren om ‘de grote financiële problemen’ van de club te kunnen opvangen. Naar verluidt wordt men gevraagd om af te zien van twee maandsalarissen.

De voorzitter riep de spelersgroep maandag bijeen om de 'moeilijke situatie' uit te leggen waarin de club zich begeeft. Volgens Zhang is Inter hard geraakt door de coronacrisis en is het nodig om in de kosten te snijden. Uit de Italiaanse berichtgeving blijkt dat spelers nog wel enkele dagen de tijd krijgen om het nieuws van de Chinese voorman te laten bezinken en een standpunt in te nemen. Later deze week zullen er gesprekken worden gevoerd met de spelers, die dan individueel hun mening kunnen geven over het voorstel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De mededeling van Zhang komt op een zeer ongelukkig moment voor de Milanezen, die vorige week zondag nog beslag legden op de eerste landstitel in elf jaar tijd. Volgens diverse Italiaanse media werd de spelersgroep direct na het grijpen van het kampioenschap ook al gevraagd om financiële concessies te doen. Naar verluidt moest men afzien van de beloofde bonussen voor het pakken van de Scudetto.