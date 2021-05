Clubs vechten om Giakoumakis; VVV gaat voor miljoenenbedrag

Maandag, 10 mei 2021 om 11:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:39

De belangstelling voor Giorgos Giakoumakis blijft onverminderd groot. Voetbal International meldt maandagochtend dat een groot aantal clubs uit verschillende Europese landen zich recentelijk hebben gemeld bij het management van de topschutter en bij VVV-Venlo zelf. De naar de zeventiende plaats in de Eredivisie gezakte club mikt op een transfersom voor Giakoumakis van tussen de zes en tien miljoen euro, zo klinkt het.

De Griekse spits, met 25 doelpunten topscorer in de Eredivisie, ligt in Venlo nog ruim een jaar vast. VVV heeft de optie om de verbintenis met nog een seizoen te verlengen. De kans is echter zeer groot dat Giakoumakis bezig is aan zijn laatste weken in dienst van de degradatiekandidaat uit Venlo. Clubs uit de Premier League en Championship hebben zich al gemeld, terwijl ook clubs uit Duitsland, Turkije en Qatar de situatie rondom Giakoumakis met bovenmatige interesse volgen.

Giakoumakis, vorig jaar voor minder dan twee ton overgenomen van AEK Athene, zou graag nog een jaar in Nederland blijven. Vanuit de Eredivisie echter is er vooralsnog nog geen concrete interesse in de Griekse topschutter, die hard op weg is naar de allereerste Willy van der Kuijlen-trofee. Mocht er deze zomer geen Nederlandse club komen, dan geeft Giakoumakis de voorkeur aan een vervolg van zijn loopbaan in een van de betere voetballanden in Europa. Hij wil zich blijven ontwikkelen als spits en geld is dus niet de voornaamste drijfveer.

Ondertussen is Giakoumakis met VVV in een heus degradatiegevecht beland. Afgelopen zaterdag werd thuis tegen RKC Waalwijk (3-3) een einde gemaakt aan een reeks van twaalf nederlagen in de Eredivisie op rij. Giakoumakis tekende voor de openingstreffer in het doelpuntrijke spektakel. VVV sluit het seizoen af met wedstrijden tegen Ajax (13 mei) en concurrent FC Emmen op 16 mei. Het verschil met nummer zestien Emmen bedraagt slechts een punt.