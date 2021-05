Eran Zahavi halsoverkop naar huis na overval op vrouw en kinderen

Zondag, 9 mei 2021

Een overval op het huis van Eran Zahavi is de reden voor de afwezigheid van de spits van PSV tijdens de uitwedstrijd tegen Willem II, zo melden diverse Israëlische media. Zahavi was met de spelersgroep meegereisd naar Tilburg, maar keerde vlak voor de aftrap weer huiswaarts. PSV meldde dat hij vanwege privéomstandigheden ontbrak en nu lijkt duidelijk wat er is gebeurd.

De vrouw van Zahavi en de drie kinderen van het koppel zouden zondag thuis zijn geweest toen een gewelddadige overval op hun huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert plaatsvond. Het gaat om één en mogelijk twee overvallers; een verdachte zou zich als pakketbezorger hebben voorgedaan om het huis binnen te dringen. De echtgenote van de aanvaller en de kinderen zouden zijn bedreigd met vuurwapens. Niemand raakte gewond bij de overval.

De politie werd rond 15.30 uur gealarmeerd over de overval, zo schrijft AT5. Agenten met kogelwerende vesten kwamen vervolgens ter plaatse. Buurtbewoners hebben aan de regionale zender bevestigd dat het gaat om de woning van Zahavi. "Op foto’s is te zien dat rond de witte miljoenenvilla aan de Arenborg door de politie momenteel sporenonderzoek gedaan wordt", voegt De Telegraaf toe. Het is niet duidelijk of de dader(s) er met een buit vandoor zijn gegaan.

Een omwonende zag dat rond de woning enkele personen, onder wie een kindje, opgevangen werden door de toegesnelde agenten. "Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De politie is nu aanwezig. Er zijn geen verdachten aangehouden. Mogelijk deed de verdachte zich voor als pakketbezorger", zegt een politiewoordvoerder tegen De Telegraaf. "Wij wachten nu de aangifte af. De overval is zojuist gebeurd. Onduidelijk is ook nog of er spullen zijn meegenomen."