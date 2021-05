Ihattaren wekt verbazing bij Perez: ‘Dat doe je toch niet als je ziek bent?’

Zondag, 9 mei 2021 om 17:34 • Yanick Vos • Laatste update: 17:37

Mohamed Ihattaren ontbrak zondagmiddag bij de uitwedstrijd van PSV tegen Willem II omdat hij ziek is, zo gaf trainer Roger Schmidt afgelopen vrijdag aan op de persconferentie. Desondanks plaatste Ihatteren zaterdagavond beelden op Instagram waarop te zien is dat hij een bezoek brengt aan een moskee. Mario Been en Kenneth Perez vinden het vreemd dat de middenvelder vanwege ziekte niet in actie kan komen in Tilburg, terwijl hij een avond eerder wel naar een moskee kon.

Ihattaren moest al voor de vierde keer dit seizoen een wedstrijd laten schieten vanwege ziekte. Hij stond eind november twee wedstrijden aan de kant vanwege ziekte en miste in februari het Europa League-duel met Olympiacos en de ontmoeting met Vitesse in de Eredivisie om diezelfde reden. "Ja, dat hij wat vaker ziek is, is vreemd, maar ook onderdeel van voetbal", zei Schmidt daarover in de aanloop naar de wedstrijd tegen Olympiacos, die met 4-2 werd verloren.

Mohamed Ihattaren plaatste deze beelden zaterdagavond op Instagram.

"Die is vaak ziek, hè?”, merkte Been zondagmiddag op in de studio van ESPN. Perez reageerde vervolgens verbaasd op een Instagram-post van Ihattaren. Zaterdagavond liet de PSV’er zien dat hij onder de mensen was buiten bij een moskee in Utrecht. “Ik zag hem naar de moskee gaan. Dat doe je toch niet als je ziek bent?", aldus Perez. Been noemde het ‘vreemd’. Presentator Milan van Dongen gaf aan dat het ‘opmerkelijk’ is. “Misschien is hij inmiddels beter en voelde hij zich goed om gisteravond naar de moskee te gaan. De waarheid zal misschien in het midden liggen”, aldus Van Dongen.

Op de persconferentie van vrijdag noemde Schmidt de absentie van Ihattaren ‘jammer’. “Voor Mo is het een seizoen met ups en downs geweest en hij wil het seizoen goed afsluiten. Maar hij had wat knieproblemen en nu is hij ziek. We hopen dat we hem kunnen klaarstomen voor de wedstrijd van donderdag (thuis tegen PEC Zwolle, red.). We zullen zien of hij dan wat minuten kan maken en daarna in de laatste wedstrijden kan spelen.” Behalve Ihattaren ontbrak zondag bij PSV ook Eran Zahavi. De spits was wel mee afgereisd naar Tilburg, maar vertrok volgens PSV voor de wedstrijd weer naar huis vanwege privéomstandigheden.